ГК «Дело» задействует логистические терминалы в ОАЭ для создания транспортного хаба

Группа компаний «Дело» изучает возможность создания крупного транспортного хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов на основе опыта ключевых арабских портовых операторов.

Об этом рассказал председатель советов директоров ГК Сергей Шишкарев, передает «Интерфакс». Он рассказал, что встречался и «непосредственно» разговаривал по этому вопросу с шейхом эмирата Рас-эль-Хайма. «Мы ведем переговоры с властями ОАЭ», — сказал Шишкарев.

Топ-менеджер отметил, что расположенные в этом эмирате терминалы в настоящий момент недозагружены, в связи с чем есть возможность задействовать их для выстраивания транспортных коридоров с Россией.

Шишкарев отметил ценность опыта ведущих арабских портовых операторов, таких как DP World и Abu Dhabi Port Group, которые смогли выгодно использовать географическое положение ОАЭ для выстраивания эффективных международных логистических цепочек.

ГК «Дело» управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У основателя холдинга Сергея Шишкарева 51%, еще 49% принадлежит госкорпорации «Росатом».

В августе группа компаний «Дело» закрыла сделку по покупке контрольного пакета акций (58,51%) компании «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), одного из крупнейших на Дальнем Востоке грузоперевозчиков, на долю которого приходится две трети всех морских каботажных перевозок России.