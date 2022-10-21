Глава Колымы сообщил Путину о рекордных планах по добыче золота

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Глава региона рассказал о планах увеличить добычу золота до рекордных 60 тонн в год после ввода в строй двух золотоизвлекающих фабрик, передает пресс-служба Кремля.

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«В 2021 году 52 тонны золота – это лучший результат за послевоенные годы в истории Колымы, который был достигнут. Хочу также отметить, что уровень добычи, несмотря на все сложности этого периода, 2022 года, сохраняется. Наши золотопромышленники, крупные компании, решали главную задачу, в течение первого полугодия этим занимались, – это реализация своей продукции, прежде всего золота, на внешних рынках. Мы на постоянной связи с руководством наших компаний "Полюс Золото", "Полиметалл", компанией "Павлик": увеличили. Первое полугодие было пробным, прикидочным – сейчас уверенно идет сбыт. Соответственно, отдачу в целом в бюджете, в экономике региона мы почувствуем», — сообщил Носов.

При этом он отметил, что «мечта всех домохозяек» — крепкий рубль — обязывает «пересмотреть подходы к работе с себестоимостью и увеличению объемов производства». Носов сообщил президенту о вводе в эксплуатацию в конце этого года двух новых золотоизвлекающих фабрик на месторождениях Таутэджак и Павлик, которые позволят поднять уровень добычи золота с 52 тонн до 60-ти.

«Что касается меди, то сегодня пул инвесторов активно занимается уже геологоразведкой и постановкой на баланс. Мы рассчитываем в ближайшее время выйти на планирование строительства крупного ГОКа, связанного с медью», — рассказал Носов.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, за 9 месяцев текущего года недропользователи региона добыли 40,16 тонны золота (+1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), 565,8 тонны серебра (25%), 3,6 тыс. тонны свинца, 4,3 тыс. тонны цинка и 297 тонн меди.

