«Играем Шекспира»

Он пополнит репертуар вечерних спектаклей для взрослых, таких как «Турандот» Бориса Константинова, «Старый сеньор и…» Виктора Никоненко и другие.

Любой актер мечтает о Шекспире — о своей заветной главной роли. Сыграть Ромео и Джульетту, Гамлета, Отелло, Лира и Ричарда III… И в этом спектакле артистам выпадает шанс на бенефис. Куклы вместе с актерами докажут, что им по плечу вечные шекспировские темы – любовь, смерть, актер, театр...

Зрители увидят, как проходит обычный день в театре. Артисты разминаются, поют под гитару, опытные мастера поучают молодых. Но когда они берут в руки кукол, спонтанно возникают мини-спектакли – то ли это репетиция, то ли импровизация, то ли сама жизнь. Ведь место действия – театр. Вчера, сегодня, завтра.

Режиссер Виктор Никоненко рассказывает: «В каждом отрывке у нас использованы разные системы кукол: планшетные и перчаточные, тростевые и марионетки, маски и инсталляции. Даже декорация тут становится персонажем! А в «Ромео и Джульетте» столкновение двух противоположных систем кукол — это часть драматургии. И только освободившись от своих нитей и тростей, герои воспарят над сценой в танце любви.

В отличие от драматического театра, партнерами артистов здесь становятся куклы, и только при полном взаимопонимании и чуткости друг к другу возникает точный образ. Большое разнообразие систем кукол и технологических нюансов провоцирует актеров на эксперимент и импровизационность».

Первый показ 27 октября 2022г.

Продолжительность спектакля: 60 минут

Автор пьесы – Сергей Плотов

Режиссер и художник – Виктор Никоненко

Художник по костюмам – Илария Никоненко

Композиторы: Юрий Матвеев, Артем Якушенко (дуэт «Белый острог»)