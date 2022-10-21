Театр Афиша

«Играем Шекспира»

21 октября 2022, 14:35

Театр кукол имени Образцова представляет первую премьеру 92-го сезона – спектакль лауреата Премии «Золотая Маска», заслуженного художника РФ Виктора Никоненко «Играем Шекспира».

Мария Ястребова

Он пополнит репертуар вечерних спектаклей для взрослых, таких как «Турандот» Бориса Константинова, «Старый сеньор и…» Виктора Никоненко и другие.

Любой актер мечтает о Шекспире — о своей заветной главной роли. Сыграть Ромео и Джульетту, Гамлета, Отелло, Лира и Ричарда III… И в этом спектакле артистам выпадает шанс на бенефис. Куклы вместе с актерами докажут, что им по плечу вечные шекспировские темы  –  любовь, смерть, актер, театр...

Зрители увидят, как проходит обычный день в театре. Артисты разминаются, поют под гитару, опытные мастера поучают молодых. Но когда они берут в руки кукол, спонтанно возникают мини-спектакли – то ли это репетиция, то ли импровизация, то ли сама жизнь. Ведь место действия – театр. Вчера, сегодня, завтра.

Режиссер Виктор Никоненко рассказывает: «В каждом отрывке у нас использованы разные системы кукол: планшетные и перчаточные, тростевые и марионетки, маски и инсталляции. Даже декорация тут становится персонажем! А в «Ромео и Джульетте» столкновение двух противоположных систем кукол — это часть драматургии. И только освободившись от своих нитей и тростей, герои воспарят над сценой в танце любви.

В отличие от драматического театра, партнерами артистов здесь становятся куклы, и только при полном взаимопонимании и чуткости друг к другу возникает точный образ. Большое разнообразие систем кукол и технологических нюансов провоцирует актеров на эксперимент и импровизационность».

Первый показ 27 октября 2022г.

Продолжительность спектакля: 60 минут

Автор пьесы – Сергей Плотов

Режиссер и художник – Виктор Никоненко

Художник по костюмам – Илария Никоненко

Композиторы: Юрий Матвеев, Артем Якушенко (дуэт «Белый острог»)