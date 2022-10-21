Беспрецедентный скачок в торговле сделал Россию седьмым торговым партнером Индии

Торговые связи между Москвой и Нью-Дели в этом году резко расширились,что позволило России стать седьмым торговым партнером Индии. В прошлом году Россия занимала 25-е место в этом списке. Очевидно, что санкции, которые после 24 февраля посыпались на Москву как из рога изобилия, заставили ее искать новые торговые маршруты. А в случае с Индией – поставки российской нефти производились с солидными дисконтами. Это обстоятельство сделало российскую нефть для Индии предложением, от которого, как говорится, трудно отказаться.

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В результате объем торговли между Россией и Индией, по данным Министерства торговли и промышленности Индии в апреле-августе вырос до рекордных для этих стран 18,2 млрд долларов. Львиную долю индийского импорта из России составляют нефть с нефтепродуктами и удобрения, на которые в этом году пришлось более 91% всех закупок.

Резкий рост объема двусторонней торговли меркнет на фоне астрономического взлета импорта российской нефти. Конечно, Индия и раньше покупала у Москвы нефть и нефтепродукты, но настолько мало, что они составляли в индийском нефтяном импорте даже не проценты, а лишь доли процента. За девять месяцев закупки российской нефти выросли так сильно, что сейчас Россия стала вторым поставщиком в Индию.

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«Индия может еще больше нарастить импорт российской нефти в текущем квартале, потому что индийским нефтеперерабатывающим заводам необходимо удовлетворять сезонный рост спроса на нефть и нефтепродукты внутри самой Индии, а также растущий спрос из Европы, - цитирует издание Economic Times аналитика компании Vortexa Серену Хуан.- Однако окончательное решение (об увеличении импорта) будет принято в зависимости от цен, от того, как будет цена российской нефти соотноситься с ценой ее конкурентов с Ближнего Востока и из Западной Африки».

Впрочем, поставки из Индии в Россию остаются на низком уровне, их объем составляют 992,73 млн долларов. В результате чего отрицательное сальдо торгового баланса достиг за отчетный период 16 243,56 млн долларов.

У Москвы и Нью-Дели давняя история стратегических, военных, экономических и дипломатических отношений. Отношения между двумя странами всегда носили дружественный характер.