Инвесторов пугают нефть и грядущие выходные

Оптимизм на российском рынке акций угас уже на вчерашних вечерних торгах. Основная причина — снижающаяся нефть. Сегодня с утра на азиатских торгах она попыталась подрасти, но с открытием европейских площадок начались продажи нефтяных фьючерсов, и котировки «черного золота» ушли под отметку $92 за баррель.

Никаких собственных краткосрочных драйверов для роста нефти нет, поэтому она идет в фарватере общих умеренно негативных настроений мирового финансового рынка. Дополнительное давление на котировки основного энергетического сырья оказывает отсутствие ключевых данных за третий квартал по экономике Китая. Трейдеры предполагают, что если китайские власти не опубликовали статистику, то дела в экономике Поднебесной не так хороши, как хотелось бы, и это может привести к сокращению потребления топлива.

С учетом того, что сегодня пятница, а в нынешней непростой геополитической ситуации в выходные может произойти много чего интересного, трейдеры начали день с сокращения позиций по акциям широким фронтом.

Из «голубых фишек» ростом котировок торгуется только «Лукойл», бывший и вчера одной из самых сильных бумаг. Рынок по-прежнему ждет от компании дивидендов. Многие наращивают долю «Лукойла» в среднесрочных портфелях. Логика этих покупок проста: если «Лукойл» не выплатит промежуточные дивиденды сейчас (а в эту сумму должна войти и нераспределенная прибыль последнего квартала 2021 г.), то тем больше будут дивиденды за 2022 г.

В лидерах роста сегодня акции золотодобывающей компании «Полюс», которые отскакивают на технических факторах. В целом же аналитики не рекомендуют покупать золото и акции «золотых» компаний. В последнее время меняется не только мир в целом, но и финансовый рынок. Драгметаллы уже перестали быть защитным активом в той мере, в какой они были таковым в прежние периоды мирового кризиса. Их котировки не растут при обвалах рынков акций.

В числе лидеров роста и крупнейший российский производитель титана ВСМПО «Ависма». Бумага не очень ликвидная, но очень устойчивая к общерыночному негативу. С начала этого года акции ВСМПО подорожали почти на 20%. Доля «Ависмы» в мировом авиакосмическом сегменте рынка оценивается в 30%.

На «красном полюсе» много акций девелоперов. Они ранее хорошо росли на новостях о продлении программ льготной ипотеки и снижении ставок по кредитам. Но эти драйверы уже отыграны, пришло время фиксировать спекулятивную прибыль.

В лидерах снижения и акции «Норильского Никеля». Техническая картина по ним тревожная. Ранее бумага несколько раз рисовала уверенный отскок от технических поддержек, но потом пробивала их. Сейчас котировки ГМК вновь сверху вниз направились к важной отметки 12 тыс. руб., пробой которой откроет дорогу для падения еще на 2 тыс. руб.

В целом же по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи полегчал на 0,4%. Если трейдеры не получат порцию позитива, хотя бы в виде разворота нефти вверх, продажи во второй половине дня могут усилиться.

Для роста рубля пока весь имеющийся негатив помехой не является. Российская валюта подорожала к доллару на полпроцента до 61 руб.

«Фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам, по нашему мнению, выступает ключевым текущим фактором поддержки рубля. Склонны ждать возвращения курса доллара к снижению, целью которого, по нашему мнению, остается нижняя часть зоны 60-62 руб.», — объясняет рост рубля Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Для пары доллар-рубль отметка 61 выступает не очень сильной технической поддержкой. Но она ранее была неоднократно проторгована, и спекулянты не будут активно покупать доллар, пытаясь развернуть пару вверх.