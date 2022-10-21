Из хедж-фондов сбежало $53,5 млрд

Как сообщил в пятницу Reuters со ссылкой на данные HFR (Hedge Fund Research), в третьем квартале инвесторы вывели из хедж-фондов около $26 млрд долларов. Этому способствовало падение мирового фондового рынка, резкий рост доходности облигаций и геополитическая напряженность.

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Во втором квартале также был зафиксирован отток – в размере $27,5 млрд. Таким образом потери 5800 хедж-фондов, отслеживаемых HFR, составили за 6 месяцев $53,5 млрд.

Это первый случай вывода средств из хедж-фондов в течение двух последовательных кварталов с пика пандемии в 2020 году.

HFR связывает бегство инвесторов со снижением активов хедж-фондов, работающих на фондовом рынке, на 12,4 млрд долларов. Международный индекс акций MSCI в этом году снизился примерно на 26% – это для него пока худший год со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Однако деньги утекали и от управляющих, придерживающихся любых других стратегий, даже если они показывали хороший результат.

Так, фонды, торгующие на основе макроэкономических сигналов, испытали отток в размере $10,7 млрд. И это при том что они показали за год рост на 17,2%.

