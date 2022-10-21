Как узнать, кто звонил с незнакомого номера телефона

Для избежания подобного рода нежелательных звонков есть несколько легальных способов узнать информацию о владельце номера.

Сотрудники банков и сотовых компаний не имеют права разглашать информацию об их пользователях, за это грозит уголовное наказание. Иногда всплывают новости о том, как сотрудник был пойман при попытке продать конфиденциальную информацию за передачу информации о пользователях сторонним людям.

Существуют легальные способы, с помощью которых можно узнать достаточно сведений и не противоречат закону. О них расскажем далее.

Пробить номер телефона в поисковиках

Самый простой способ узнать какую-то информацию о владельце номера – вбить его в поисковик. Таким образом, можно быстро выявить закреплен ли номер за какой-либо организацией или является средством мошенников.

В первых же запросах высветится информация, если номер принадлежит публичной компании, иногда высвечиваются страницы на социальные сети, если не была скрыта эта информация для показа на сторонних сайтах. Также на первых же выдачах встречаются сайты, где люди пишут свои отзывы о номере. Зачастую можно найти на них достаточно информации, что номер предлагает какие-либо услуги или же через него происходят мошеннические махинации.

Поискать информацию в базах номеров

Довольно устаревший способ, который не принесет особых результатов, но можно попытать удачу.

Базы номеров старые и не обновлялись годами. Информация, хранящаяся в них не очень ценная, зачастую вы получите лишь регион и оператора номера телефона, с которого звонили.

Воспользоваться специальными сервисами

Можно получить информацию о номере телефона с помощью специальных сервисов. На них люди пишут свои отзывы о номере. Наиболее эффективно на таких сайтах выявляются номера мошенников, банков, сотовых операторов или колл-центров, так как с номера осуществляется сотня звонков, а люди активно на них жалуются. Достаточно просто зайти на сайт сервиса и вбить номер.

Один из таких сервисов, чтобы узнать, кто звонил - сайт KtoZvonil.pro. Удобный и простой для использования сайт, большая база номеров, которая активно пополняется каждый день. Пользоваться сервисом можно совершенно бесплатно, а также самому оставить отзыв о номере и сообщить о мошенничестве, спаме, рекламе и других малоприятных действиях звонивших.

Такие сервисы не дают конкретной информации о владельце номера, но часто ее достаточно, чтобы понять намерения звонившего.

Пробить номер телефона через приложение

Существуют специальные приложения, разработанные для автоопределения номеров. В их базе данных храниться миллионы контактов. Однако, найти информацию о частном лице довольно затруднительно, по больше мере подобные приложения разработаны для выявления звонков от организаций и фильтрации спама.

Самые известные сервисы:

Приложения Яндекс и СберБанк. Очень похожие по функционалу приложения. Имеют крупную базу данных, отлично работают и определяют звонившего за пару секунд.

Kaspersky Who Calls. Также имеет огромную базу телефонных номеров, но они отличаются от контактов, хранящихся в предыдущих приложениях. Главный минус – приложение платное.

GetContact. Интересное приложение, показывающее, как записан номер в контактах других людей. Конкретных сведений вы также не получите, но можно определить «живого» владельца от подставных номеров.

Поискать номер в социальных сетях

Почти все зарегистрированы в социальных сетях. Можно поискать информацию о звонившем именно там. Вбиваете нужный номер прямо в поисковую строку социальной сети. Есть вероятность, что он оставлял номер в сообществе или есть доступ для поиска человека по номеру, и вы попадете прямо на его страницу.

Обратиться к сотовому оператору

Существуют и официальные способы для выявления владельца номера. Можно обратиться к оператору сотовой связи. Для этого необходимо написать особое заявление, где указывается причина интереса. Она должна быть весомой, чтобы заявление было рассмотрено. Получить информацию таким способом довольно затруднительно, и времени на обработку запроса уйдет больше, чем в других случаях.

Обратиться в полицию

Если запрос серьезный (угроза жизни и здоровью), то операторы сотовой связи предпочтут не связываться с этим и отправят его в полицию.

Полиция готова помочь с раскрытием информации о владельце номера, однако, для подобных случаев открывается административное или уголовное дело.

То есть в подобных ситуациях человек должен написать заявление в полицию, и если оно будет одобрено и открыто дело, то правоохранительные органы обратиться с официальным запросом к операторам сотовой связи и те обязаны будут предоставить сведения.

Однако, полиция может арестовать владельца номера, но не раскрыть личность обратившемуся с заявлением.

Берегитесь мошенников

Из-за увеличения спроса на поиск информации о владельце номера, возрастает и число мошенников, готовых воспользоваться доверчивостью людей.

Важно быть бдительным. Мошенники часто предлагают узнать всю подноготную о владельце номера. Да это действительно возможно, такую информацию могут предоставить сотрудники сотовых операторов. Однако, это противозаконно. Мошенники же только на словах обещают это и скроются с горизонта после получения денег.

Подобные услуги стоят очень дорого, поэтому если вам предлагают выложить всю информацию о номере за 2-3 тысячи, это точно мошенники.

Те, кто действительно находят такую информацию, работают анонимно и не афишируют свою деятельность. Если вы нашли подобную услугу на первых страницах выдачи поисковика, это 100 % мошенническая схема.

Не стоит связываться с незаконными действиями, это может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность. С помощью легальных сервисов можно найти достаточно информации о номере телефона.