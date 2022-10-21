Каховская ГЭС: Украина играет с огнем и водой

Украина продолжает атаковать один из важнейших инфраструктурных объектов Херсонской области — Каховскую гидроэлектростанцию. Согласно сегодняшнему сообщению Министерства обороны Российской Федерации за сутки в районе ГЭС силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько украинских беспилотников, снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM.

Даже при том, что российская ПВО работала успешно, только текущей неделе попадания по плотине и расположенным рядом техническим сооружениям фиксировались уже не один раз.

При этом накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ якобы провели минирование дамбы и агрегатов станции и готовятся подорвать ее с целью замедления украинского контрнаступления. Такое заявление он сделал в видеообращении к лидерам ЕС, собравшимся на саммите в Брюсселе, и продублировал его в своих социальных сетях.

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Данная апелляция к политикам из Евросоюза очень напоминает недавние стенания руководства «незалежной» по поводу «самообстрелов» Россией Запорожской АЭС. При этом опять возникает угроза глобальной аварии с катастрофическими последствиями. Если в первом случае украинцы под руководством западных спецслужб играли с огнем, то теперь решили поиграть с водой.

Напомним, что Каховская ГЭС, являющаяся шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 км от города Новая Каховка на Херсонщине. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения прилегающих к образованному ей Каховскому водохранилищу засушливых регионов.

Суммарная установленная мощность станции составляет 334,8 МВт. Среднегодовая выработка — 1420 млн кВт/ч, длина сооружений гидроузла — 3850 м, максимальная пропускная способность воды — 21 400 кубических метров в секунду. Стоит добавить, что полный объём Каховского водохранилища равен примерно 18,2 кубических километров. Из него начинаются Каховский канал, Северо-Крымский канал и канал Днепр — Кривой Рог.

Естественно, подрыв такого сооружения, как Каховская ГЭС, приведет к грандиозной катастрофе — затоплению правобережья Днепра ниже по течению и сопутствующим разрушениям абсолютного большинства находящихся на правом берегу реки населенных пунктов и сооружений. Будет прервано электроснабжение недавно вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей.

Разумеется, возможны многочисленные человеческие жертвы. Погибнут мирные люди, только что проголосовавшие за присоединение региона к РФ. Киевский режим, как недавно можно было убедиться на Харьковщине, не стесняется с садистским наслаждением мстить своим бывшим гражданам, выбравшим Россию. Пострадают также позиции и оборонительные сооружения российских войск на днепровском правобережье, а значит, будет потеряна возможность успешно сдерживать попытки контрнаступления украинских формирований на Херсонщине.

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Еще один момент. Ранее член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупреждал, что украинские спецслужбы в настоящее время вынашивают планы частично затопить стоящую на берегу Каховского водохранилища ЗАЭС, резко сбросив сбросить воду из находящихся выше по течению водохранилищ. При одновременном с этим уничтожении дамбы Каховской ГЭС негативный синергетический эффект может перекрыть ожидания самых отъявленных пессимистов.

Мины в Каховском море

Если принять во внимание вышеперечисленные обстоятельства и факты, то становится очевидной вся абсурдность заявлений Владимира Зеленского. В текущей ситуации подрыв ГЭС выгоден как с военной, так и с экономической точки зрения исключительно украинской стороне. Российская же сторона выступила с предельно резкой оценкой заявления президента Украины. «Информация о минировании Каховской дамбы — неправда, Зеленский — лжец», — цитируют РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Российские военнослужащие охраняют территорию Каховской ГЭС.

«Какой смысл России сейчас разрушать? Даже с точки зрения формальной, это бред. Это абсолютная ахинея. Прежде всего надо подумать, кому это выгодно: выгодно это только Украине, чтобы разрушить дамбу, ГЭС, чтобы нарушить логистику, посеять страх и панику, чтобы прекратить возможность подачи воды через Северо-Крымский канал на территорию Крыма», — приводит ТАСС слова главы Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.

Кроме того, по его словам, чтобы прикрыть свои действия, направленные на разрушение гидроузла, Украина может применить не только РСЗО и дроны, но и морские мины, используя усилившееся из-за сброса воды из подконтрольных Киеву водохранилищ верхней части днепровского каскада течение. Адские машины сейчас можно просто запустить в Каховское море (так водохранилище порой называют за внушительные размеры) с украинского берега и подождать, когда их принесет к гидротехническому сооружению.

Такие планы, согласно заявлениям херсонских властей, подтверждаются российской разведкой. Более того, в качестве отвлекающей прелюдии к теракту на Каховской ГЭС возможна попытка подрыва идущего в Одессу по территории соседней Николаевской области аммиакопровода со всеми вытекающими экологическими последствиями.

В сложившейся ситуации Россия вынуждена принимать меры по спасению людей. Полным ходом под постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами идет эвакуация гражданского населения с херсонского правобережья. При этом настрой украинской стороны на эскалацию выглядит даже не пугающе, а суицидально. Ведь в случае развития ситуации в Херсонской области по катастрофическому сценарию Москва в качестве ответа может пойти на столь радикальные меры, что на их фоне массированные удары, успешно проводимые сейчас по энергетической инфраструктуре Украины, покажутся цветочками герани.