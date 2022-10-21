Кибермошенников надо подавать холодными

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об информационном взаимодействии Центрального банка РФ и МВД России. Закон создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами и будет способствовать повышению скорости расследования дел по фактам мошенничества при денежных переводах, указывается в сообщении финансового регулятора.

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Бюрократии станет меньше

Сейчас при рассмотрении такого рода дел значительное время уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Между тем, новый закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе «ФинЦЕРТ» Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег.

Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны. МВД России, в свою очередь, будет передавать в базу «ФинЦЕРТа» сведения о совершенных противоправных действиях. Банки-участники информационного обмена смогут учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов.

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Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. До этого момента регулятор и министерство заключат двустороннее соглашение, в котором будут определены виды сведений, порядок, сроки и формат их передачи, а также интегрируют информационные системы.

Нововведения в основном направлены на облегчение доступа правоохранительных органов к банковской информации, отметил в комментарии «Эксперту» адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. Но насколько это увеличит вероятность возврат денежных средств потерпевшим — покажет лишь практика. Очень часто платежи и переводы мошенникам совершаются с одобрения потерпевших по пинкоду. А раз так, то эти транзакции не подпадают под новый закон.

Закон был нужен вчера

Детальное прописывание порядка осуществления действий при возникновении казуса всегда способствует стабилизации и конкретизации полномочий, а самое главное — пониманию, что и зачем делается, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

По его словам, урегулированность порядка взаимодействия и отсутствие правового пробела решают сразу несколько задач. Во-первых, появляется экономия времени, за счет которой достигается оперативность, а значит — и результативность в разрешении сложившейся ситуации. А, во-вторых, понимание ответственности — следовательно, возможность взыскания убытков при невыполнении предписания закона тем или иным субъектом.

Само по себе принятие данного закона — это шаг, который поможет более эффективно бороться с хищениями денег с банковских карт, уверен старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Теперь полиция сможет оперативно получать информацию от ЦБ о попытках перевода средств без согласия клиентов и наоборот. Такое положение вещей позволит начинать следственные мероприятия сразу. До появления закона указанные сведения считались банковской тайной и не могли оперативно передаваться в органы МВД. Теоретически, нововведение поможет оперативно блокировать цепочки счетов, связанных между собой, что усложнит мошенникам жизнь и повысит безопасность банковских платежей.

Данный закон необходимо было принять уже давно, уверен юрист. «На мой взгляд, он поможет бороться с мошенниками, но не в тех масштабах, на которые многие рассчитывают, потому что помимо оперативного взаимодействия между МВД и ЦБ существует еще куча проблем, — сообщил “Эксперту” Петр Гусятников. — Например, ситуации, когда мошенники действуют из-за границы. Со стороны банковского сектора тоже неплохо было бы принять меры, которые способны снизить количество хищений. Для этого достаточно ввести «период охлаждения», в течение которого клиент может отменить денежный перевод».

Большинство граждан, которые становятся жертвами мошенников, понимают, что в отношении них совершены противоправные действия, очень быстро, буквально в течение 1-2 часов. Но сделать уже практически ничего нельзя, потому что перевод был отправлен. И отсутствующий сейчас в практике «период охлаждения» — это единственная действенная мера, которая эффективно поможет в борьбе с хищениями, заключил Петр Гусятников.