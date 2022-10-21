Легковой автопром РФ будет налаживать партнерство с игроками из «дружественных» стран

По словам заместителя главы Минпромторга РФ Василия Осьмакова, российский автопром будет развивать партнерство с игроками из «дружественных» стран.

Как пишет «Интерфакс», на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, в ходе которого рассматривались проекты госпрограмм и обсуждались вопросы развития отрасли, чиновник заявил, что сейчас отечественный автопром отходит от модели развития, ориентированной «на глобальные платформы, глобальное разделение труда и глобальные компоненты».

Замминистра отметил, что если в сегментах коммерческого и грузового транспорта РФ сохранила собственные платформы и инженерные школы, то в легковом автопроме предстоит налаживать целую индустрию производства комплектующих, и, поскольку внутри страны это сделать будет проблематично, прежде всего с точки зрения финансовых затрат, необходимо придерживаться курса по развитию партнерств с компаниями из «дружественных» государств. «Но понятно, что подходы к требованиям по обязательствам и скорости их реализации мы существенным образом ускорим и уплотним, так скажем», — пояснил Осьмаков.

Замглавы Минпромторга отметил, что после ухода из РФ зарубежных компаний бенефициарами мер господдержки остаются исключительно российские компании — прежде всего это «КамАЗ», «ГАЗ» и «АвтоВАЗ», «которые сохранили и развили собственные компетенции и являются сейчас нашей опорой».

«Все эти меры привязаны к операционной деятельности в стране. Если производишь, то получаешь. Не производишь — не получаешь. Из тех, кто поуходил, никто ничего не будет получать», — подчеркнул замглавы Минпромторга.

Объем финансирования госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая обсуждалась на заседании комитета Госдумы, согласно бюджетным планам на 2023-2025 гг. составляет 1,3 трлн руб. Из этой суммы около 460 млрд будет выделено в следующем году. Половину средств планируется направить на мероприятия наиболее капиталоемкого федерального проекта по развитию автомобилестроения и транспортного машиностроения, включающего также финансирование господдержки спроса.

По данным Росстата, производство легковых машин в России в январе-августе текущего года сократилось в 2,8 раза, или на 64,5%, до 325 тыс. шт., отмечает агентство.

Объем выпуска легковых автомобилей в России в первом полугодии упал на 61,8%. В июне падение производства составило 89% в годовом выражении, до 13,42 тыс. штук. При этом относительно мая 2022 года выпуск автомобилей в июне вырос в 3,6 раза. Статистика по выпуску новых автомобилей за первое полугодие действительно слабая, если сравнивать ее с прошлым годом, но ситуация по месяцам очень разная, отмечал в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». В январе и феврале все было хорошо, но в апреле начался спад, достигший пика в мае, а с июня пошло резкое восстановление. Рост производства связан с изменением логистических цепочек, решением вопросов с комплектующими, пояснил специалист.