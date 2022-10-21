Лиз Трасс сделала рынкам хорошо

Российский рынок акций начал последний день недели со снижения. Основной причиной распродаж — не очень, впрочем, активных — стали дешевеющая нефть и негативная динамика основных мировых фондовых индексов, угрожающая опять-таки дальнейшим падением котировок нефти.

Однако настроения в мире начали улучшаться, и вслед за этим позитив пришел на российский рынок. К закрытию наших торгов американские фьючерсы прибавляют порядка 0,7%, а нефть подорожала на полпроцента и ушла выше $92 за баррель.

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Интересно также отметить, что из основных европейских фондовых индексов растет только британский FTSE 100. Вероятно, островные инвесторы так обрадовались уходу Лиз Трасс в отставку с поста премьер-министра, что отреагировали покупками рисковых активов.

Российский же рынок позитивно рынок отреагировал и на новость о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине.

Повышенным спросом, как и вчера, пользовались акции черных металлургов. Лидером сегодняшнего роста стала «Северсталь» с результатом +4,8%. За неделю бумага подорожала почти на 17%. Сегодня она закрылась на сопротивлении, и после столь бурного недельного роста не исключена коррекция. При этом долгосрочный тренд по бумаге остается нисходящим — она падает с начала года.

«Серебро» взял вчерашний лидер роста «Полюс». Акции этого, как говорят аналитики, самого сильного российского золотодобытчика растут в рамках отскока. Рост золота на мировом рынке на 1,3% привел к отскоку на 1,8% акций и другого производителя драгметаллов — «Полиметалла».

НЛМК подорожал на 4,2%, ММК — на 2,6%. Драйвер роста всех бумаг компаний черной металлургии прежний — очень хорошая для нынешнего времени производственная отчетность за 9 месяцев. Однако многие эксперты предупреждают, что сильные показатели по производству и продажам не гарантируют высокого финансового результата в условиях снижения мировых цен на железную продукцию, роста затрата на экспорт и крепкого рубля.

Чуть лучше рынка были сегодня и акции ритейлеров — «Магнита» и Fix Price.

Значительно улучшилась техническая картина по Сбербанку, который уверенно вырос на 1,3%. До следующего сопротивления Сберу остается пройти 7-9%, и он это с очень большой вероятностью сделает, если политическая ситуация не будет ухудшаться.

«Роснефть» потеряла 0,2% капитализации. Но не стоит забывать, что бумага была одной из лучших на прошлой неделе, подорожав на 11,4%, а уходящую закрыла с результатом 3,6%. Коррекция в «Роснефти» в последние дни сняла техническую перекупленность и открыла дорогу для дальнейшего подъема.

В целом по итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, а за неделю — на 4,75%. Не исключено, что на прошлой неделе индикатор нарисовал «двойное дно» и начинает разворот вверх. В самое ближайшее время «быки» получат подпитку свежими деньгами, поступающими на счета инвесторов в виде дивидендов. Часть этих средств будет направлена на покупку акций. Причем, чем сильнее рынок будет расти в ближайшие пару недель, тем большую часть полученных дивидендов частные инвесторы направят на новые покупки.

Российская валюта окрепла к доллару почти на 0,2%, хотя внутридневной рост был больше. Пара доллар-рубль пока не может преодолеть рубеж на уровне 61. Не исключено, что сегодня экспортеры попридержали валюту, а некоторые инвесторы прикупили ее на выходные в опасениях ухудшения геополитического фона в субботу и воскресенье. Но на ближайший вторник приходится пик налоговых платежей, и это практически наверняка окажет поддержку рублю в начале следующей недели.

Стоит отметить, что спекулянты по-прежнему верят в российскую валюту, что отражается в котировках декабрьского фьючерса на курс рубля. Так, сегодня спотовый рынок закрылся по котировке 61,29 руб. за доллар, а ближайший фьючерс торговался по 60,5 рублей.