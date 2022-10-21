Министры обороны России и США провели вторые с начала спецоперации переговоры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — указывается в сообщении.

Как отмечает «Российская газета», переговоры Шойгу с американским коллегой 21 октября стали вторыми с начала специальной военной операции РФ на Украине. Первые переговоры состоялись в мае, их тема была такой же.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по деэскалации и контролю над вооружениями. При этом, как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявления США о готовности к переговорам с РФ по соглашению на смену СНВ не подкрепляются никакими предметными обращениями. При этом она подчеркнула, что от России неизменно требуют в духе доброй воли продемонстрировать готовность к возобновлению взаимодействия с США.