Минобороны РФ рассказало о срыве попыток наступлений Киева в Херсонской области, ЛНР и ДНР

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о ходе проведения спецоперации.

«На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — указывается в сводке ведомства.

Сообщается, что на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками были сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. «Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа, рассказали также в министерстве. «Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ», — отмечается в сводке.

В восьми пунктах временной дислокации в Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников, уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения; в Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

«Кроме того, сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики», — сообщает оборонное ведомство.

Ранее стало известно, что накануне, 20 октября, ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Жертвами обстрела стали по меньшей мере четыре человека. Как рассказали в местной администрации, система ПВО сбила 11 снарядов, один упал в районе моста.