Мировые облигации упали до новых минимумов

В пятницу казначейские облигации США вновь упали, а их доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) выросла. У пятилетних бумаг она превысила 4,5% впервые с 2007 года, а у 10-летних подскочила до 4,34%.
Волна падения облигаций прошла по всему миру. Так, доходность 10-летних Bund впервые с 2011 года превысила 2,5%. А у трехлетних австралийских бумаг она достигла 3,78%, что стала 10-летним максимумом.
Банк Японии был вынужден вмешиваться в рынок второй день подряд, пытаясь удержать 10-летнюю доходность на уровне 0,25%. При этом иена достигла нового 32-летнего минимума по отношению к доллару.
«Страхи глобальной инфляции продолжают угнетать рынки облигаций, — цитирует Bloomberg стратега Societe Generale Нинона Баше. — Центральным банкам предстоит еще сделать большие шаги в процессе ужесточения денежно-кредитной политики».
Доходности отступили от сессионных максимумов только после того, как Wall Street Journal сообщила, что некоторые чиновники ФРС обеспокоены чрезмерным ужесточением в связи со значительным повышением процентных ставок. Она утверждала, что на ноябрьском заседании может быть обсуждена возможность не столь большого повышения ставки в декабре, как ожидалось ранее.