Мировые облигации упали до новых минимумов

В пятницу казначейские облигации США вновь упали, а их доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) выросла. У пятилетних бумаг она превысила 4,5% впервые с 2007 года, а у 10-летних подскочила до 4,34%.

Волна падения облигаций прошла по всему миру. Так, доходность 10-летних Bund впервые с 2011 года превысила 2,5%. А у трехлетних австралийских бумаг она достигла 3,78%, что стала 10-летним максимумом.