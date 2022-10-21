Мишустин внес изменения в полномочия вице-премьеров по кураторству высокотехнологичных сфер

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между заместителями главы кабмина по кураторству высокотехнологичных направлений в разных отраслях экономики.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в частности, поручено координировать развитие сквозных технологий — он будет лично отвечать за развитие перспективных космических систем и сервисов.

Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать ускоренное развитие генетических технологий; глава Минпромторга Денис Мантуров — развитие технологии новых материалов и веществ.

Вице-премьер Александр Новак отныне отвечает за системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, а также за развитие водородной энергетики на основе природного газа и на основе атомной энергии.

Дмитрий Чернышенко будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, перспективных сетей мобильной связи, квантовых вычислений и коммуникаций, а также новым индустриальным программным обеспечением и коммуникационными интернет-технологиями.

Отмечается, что развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые повысят качество жизни граждан. Проекты с использованием сквозных технологий реализуются в рамках соглашений о намерениях между правительством и госкорпорациями, уточняется в сообщении кабмина.