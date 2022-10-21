В США признали потолок цен на российскую нефть бесполезным

Малоприятная новость для авторов идеи введения «потолка» цен на российскую нефть, который вступает в силу 5 декабря одновременно с европейским эмбарго на нефть из России и который, по их замыслу, должен резко уменьшить доходы Москвы. Ссылаясь на экспертов и анонимного чиновника из Министерства финансов США, Reuters сообщает, что у России имеется доступ к достаточному количеству танкеров для того, чтобы обойти ограничения цены на нефть, введенные против нее странами участницами G7.

По оценкам финансиста, согласившегося ответить на вопросы корреспондента Reuters, от 80 до 90% российского нефтяного экспорта вполне сможет обойти ограничения. В результате их введения удастся убрать с рынка лишь 1-2 млн бар./д. российской нефти. Напомним, в сентябре Россия экспортировала свыше 7 млн бар./д. Причем, этот расчет верен лишь в том случае, если Москва согласится подчиниться ограничениям, чего она делать не собирается.

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Конечно, потеря 10-20% доходов от продажи нефти – тоже ощутимый удар по Москве, но ограничения также лишат планету 1-2% глобального предложения нефти. Причем, произойдет это во время продолжающего роста инфляции и надвигающейся рецессии, т.е., мягко говоря, не в самое подходящее время для подобных действий.

Конечно, в США и других западных странах знают о многочисленных уловках, которыми много лет пользовались иранцы, а сейчас начали пользоваться и российские моряки.

«Теоретически существует достаточно большой «теневой» флот, который продолжит перевозить российскую нефть и после 5 декабря,- пояснил агентству Reuters начальник отдела транспорта Trafigura Андреа Оливи.- Множество этих «теневых» кораблей будут страховаться сами или воспользуются страхованием рисков P&I».

В банке JP Morgan считают эффект от введения «потолка» цен на нефть из России довольно «ограниченным» благодаря тому, что, кроме собственных танкеров, Россия сможет пользоваться китайскими и индийскими кораблями со средним возрастом два десятилетия, что по судоходным меркам довольно солидный «возраст».

Экономисты JP Morgan провели расчеты и пришли к выводу, что в декабре экспорт российской нефти уменьшиться всего лишь на 600 тыс. бар./д. по сравнению с сентябрем.

Глава отдела экономики швейцарской компании Julius Baer Норберт Ракер обращает также внимание на то, что сейчас российской нефтью занимаются трейдеры не из Женевы или, скажем, Лондона, а в основном с Ближнего Востока, что тоже на руку Москве.

«Потолок» цен на российскую нефть, который должен, как планируют его авторы, усилить действие европейского эмбарго, по мнению многих специалистов, может стать очередным выстрелом в ногу коллективного Запада и, в первую очередь Европы, и ударить по ней бумерангом, возможно, даже больнее и сильнее, чем по России. Эти меры выглядят особенно опасными на фоне нависшей глобальной рецессии и всеобщего снижения уровня в жизни, особенно сильного в Старом Свете.

По мнению Дэниеля Ана, бывшего главного экономиста Госдепа США, который сейчас работает в Международном центре поддержки ученых Вудро Вильсона, страны G7 и, в первую очередь, Америка явно переоценили степень своего контроля над глобальной торговлей нефтью и эффективность мер, направленных на защиту самих себя от новых санкций против России.

«Все, что они («потолок» цен и европейское эмбарго), очевидно, смогут сделать,- говорит Дэниель Ан,- это изменить маршруты (доставки нефти) и еще больше усложнить жизнь для всех вокруг. Он («потолок» цен) будет менее эффективен, чем полный запрет на морской импорт (российской нефти). Они стреляют себе в ногу, но сейчас пытаются хотя бы немного забинтовать рану».