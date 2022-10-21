Выборы в Словении: мудрый профессор, Наташа и фаворит

Этот год стал поворотным в истории Словении, балканской страны с изумительной природой и древней культурной историей. На прошедших весной этого года парламентских выборах правые уступили пальму первенства своим «коллегам» по леволиберальной коалиции. Новая партия под названием «Движение Свобода» (GS) заняла тогда первое место и потеснила фаворита предыдущих выборов — «Словенскую Демократическую Партию» (SDS).

Медийная составляющая прошедшей кампании вызывала вопросы даже у ОБСЕ. Выборы были признаны состоявшимися и честными, но политика по освещению одних партий и игнорированию других была названа деструктивной. Также под сомнение была поставлена прозрачность финансирования кампаний. Среди нарушений парламентских выборов было несколько показательных случаев.

Например, одна из организаций предложила бесплатно подвозить маломобильных людей на избирательные участки, после чего началось расследование по этому вопросу. Ещё активисты следили за тем, чтобы в день выборов в местных храмах священники не агитировали своих прихожан. По результатам этих действий было начато расследовании о «разжигании ненависти на религиозной почве» за теми, кто хотел следить за священнослужителями.

Среди тем, с которыми столкнулись партии и теперь встретятся кандидаты в президенты, можно выделить следующие борьбу с Covid-19 и вооружённый конфликт на Украине. Как и в других европейских странах, в этой бывшей республике Союзной Югославии глобальные темы стали национальными. Covid-19, с которым столкнулась страна, до сих пор не ушёл из публичной дискуссии, но в неё добавилась Украина.

Партии поделились на два лагеря, которые периодически спорят по поводам, связанным с российско-украинским конфликтом. Главный вопрос — стоит ли закрывать воздушное пространство над страной. Левые выступают против беспилотной зоны, ведь это приведёт к эскалации конфликта в европейских масштабах. С ними не согласны SDS, которые видят в это необходимость и требуют поддержать позицию украинского президента.

Кто есть кто в словенской политике

Словенскую Демократическую партию возглавляет трижды премьер-министр Янез Янша. После ухода в отставку предыдущего главы правительства он возглавлял исполнительную власть с 2020 по 2022 год. Парламентские выборы 2022 года ударили по устоявшемуся статусу-кво, где SDS формировало правительство. СМИ успели окрестить эту кампанию, как поражение правого популизма в Европе и лично Янеза Янша. Его партия стала второй в парламенте и не попала в правительство.

Бывший премьер-министр считается симпатизантом политиков Дональда Трампа и президента Венгрии Виктора Орбана. Он часто позволяет себе критику «культурного марксизма» и обвиняет отдельные левые партии в симпатии к коммунистическим взглядам, теме, которая очень чувствительна для Словении.

Новая же коалиция представляет собой леволиберальное объединение трёх партий — «Движение Свобода», «Левые» (Left) и «Социал-демократы» (SD). Ключевой вопрос, сможет ли эта коалиция поддержать своего кандидата и помочь ему победить.

Кандидаты и их шансы

По данным социологических опросов, сейчас лидирует правый кандидат-самовыдвиженец Анже Логар при поддержке SDS (30-33%). Ближайший к нему оппонент, независимый кандидат Наташа Пирц-Мусар, которая пока набирает примерно 27%. Её поддержала «Пиратская партия» и «Молодёжная партия — Европейские Зелёные» (SMS), которые не входят в парламент. На третьем месте с 18-20% идёт Милан Брглез от SD. Главная интрига этой кампании — кто займёт второе место и станет визави Логара в следующем туре.

Независимый кандидат Наташа Пирц-Мусар

Внимание экспертов приковано к Милану Брглезу, который до большой политики был профессором социальных наук в городе Любляна. Он изучал и преподавал международные отношения.

Брглез — критик американского господства в мире, политик также критиковал американоцентричность объединения НАТО. Он сильно отличается от мирового тренда «кандидата из Instagram (продукт Meta, внесенной Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)». В меру спокоен, даже скучен. Его агитационная кампания, построенная на серии видеороликов формата «вопрос-ответ» больше напоминает лекцию в университете, а предвыборный сайт похож на страничку факультета международных отношений.

Кампания Брглезу — это голосование за ответственного политика. По крайней мере, так он заявляет сам, а его программа постоянно обращается к этому слову. Она состоит из 5 пунктов: управление, действие, планирование будущего, представление о стране, интеграция.

Кандидат от «Социал-демократов» Милан Брглез

Милан Брглез считает, что Словения должна работать над своим международным имиджем, при этом сохраняя консенсус внутри страны. Его задача как политика: работать в конституционных рамках, развивать диалог между поколениями, мужчинами и женщинами, увеличивать уровень благосостояния населения.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности, Кандидат в президенты считает, что необходимо укрепить границы и выстроить боеспособную современную армию. Он также подчёркивает идеологическую программу своей партии SD, декларируя, что «мощь демократии зависит от её самого слабого звена» и поэтому будет работать над сокращением уровня неравенства в стране.

Тему экономического разрыва между поколениями затрагивает и кандидат Наташа Пирц-Мусар. Среди других тем она выделяет права человека. Подчеркивает необходимость остановить бедность в стране, дать молодежи возможность оставаться дома и не искать лучшей жизни за границей, а также проявить уважение к пожилым людям за их труд в прошлом.

Она пошла на выборы как самовыдвиженец, с подписями избирателей, и добавила, что была бы рада любой поддержке со стороны общественных движений и политических партий, но подчеркнула, что сама никогда не состояла ни в одной партии. В своей агитации она делает акцент на своём опыте в журналистике и юриспруденции, а также независимости от финансирования крупных игроков. Мусар позиционирует себя как президента, который не побоится говорить правду. Здесь она косвенно намекает на действующего президента Борута Пахора, который мог позволить себе промолчать по остросоциальным темам, которые обсуждали в обществе.

А фаворитом гонки является Анже Логар. Он обладает наибольшим политическим и государственным опытом. Несколько раз входил в правительство Янеза Янша и в последнем из его кабинетов был министром иностранных дел.

Интересно, что несмотря на поддержку своей партии, он идёт самовыдвиженцем и был вынужден собирать подписи избирателей. Низкие рейтинги его партии SDS на прошедших парламентских выборах и потеря монополии на создание коалиции вынудили политика обновить свой публичный образ и уменьшить ассоциацию с партией.

Логар делает упор на экономическом развитии Словении и пытается позиционировать себя, как национального лидера. В его речи много призывов к объединению в непростые времена и совместной работе даже с теми политическими силами, которые друг другу не нравятся. По результатам финальных социологических опросов, он лидирует в первом туре и имеет шансы выиграть во втором.

Но и президентской кампанией электоральный цикл в Словении не завершится. Впереди у более чем двухмиллионной страны ещё местные выборы и три референдума (на них настаивала SDS). так что, ее политика в 2022 году полностью обновится, как на законодательном, так и на исполнительном и местном уровнях..