Премьер Венгрии сообщил, что Будапешт не будут принуждать к совместным закупкам газа в ЕС

Обсуждаемое в ЕС введение предельных цен на газ не коснется Венгрии; кроме того, Будапешт не будут принуждать к участию в совместных закупках «голубого топлива» членами организации.

Такие договоренности были достигнуты на саммите ЕС в Брюсселе, пишет РБК со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам венгерского премьера, в случае введения «потолка цен» на газ в Европе ограничения не будут распространяться на долгосрочные контракты Венгрии, без которых газоснабжение страны станет невозможным. «Другими словами, мы освобождены от газового лимита, поэтому это не ставит под угрозу безопасные поставки газа Венгрии», — приводятся слова политика.

Как сообщается, Будапешт также договорился с Брюсселем, что совместные закупки газа, которые планируют наладить в Евросоюзе, не будут обязательными для Венгрии. «При этом все варианты покупки остаются открытыми для нас», — отметил Виктор Орбан.

По словам главы Совета ЕС Шарля Мишеля, на саммите в Брюсселе страны ЕС смогли достигнуть соглашения в вопросе борьбы с энергокризисом. В частности, в Евросоюзе договорились о добровольной совместной закупке газа, динамичном ценовом коридоре, а также мерах «энергетической солидарности» в случае перебоев с поставками. Об установлении предельных цен на газ речи не шло.

Ранее стало известно, что страны ЕС решили воздержаться от введения ограничений по ценам на газ в ближайшее время. Как сообщало агентство Bloomberg, решение было принято на фоне политических разногласий и опасений относительно безопасности поставок.