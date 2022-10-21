S&P 500 и призраки кризиса

S&P 500 начал четверг, как и среду, ростом – менее чем за час он прибавил 1,1%. Но и затем сценарий предыдущих торгов в общих чертах повторился. В нижней точке дня индекс потерял более 1%, добавив еще одну сверхволатильную дату в копилку этого года.

Отклонения S&P 500 более чем на процент в обе стороны в течение одних торгов в 2022 году случаются уже в 16-й раз. По расчетам Bloomberg, это максимум со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

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Подобное уже перестает удивлять – медвежий рынок есть медвежий рынок. А на фоне предыдущего четверга, когда S&P 500, упав на 2,4%, закрыл день в плюсе на 2,6%, вчерашний разворот и вовсе не смотрится. И все же исторически такие события редки – нормальны они лишь для времен больших кризисов. И это лишний раз напоминает о том, какой именно период сейчас переживают американские акции.

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Утренний рост, как и днем ранее, был связан с попытками воспользоваться тем, что накануне сезона отчетности аналитики резко снизили прогнозы прибыли. Это позволяет некоторым компаниям превосходить ожидания даже при заметном падении финансовых результатов. В начале недели это сработало неплохо, разогнав «медвежье ралли», но теперь чары рассеиваются.

Акции IBM выросли вчера на 4,7% после того, как компания превзошла оценки квартальной прибыли и заявила, что ожидает превышения целевых показателей роста выручки за весь год. AT&T подорожала на 7,7% после повышения прогноза годовой прибыли.

Однако выручка Tesla, от которой ждут быстрого роста, оказалась ниже оценок аналитиков – и ее акции рухнули на 6,7%. От исторического максимума они потеряли уже ровно 50%. Но капитализация этой компании все еще велика – $649,5 млрд. Соответственно, довольно высок вес ее акций в индексах, так что на S&P 500 и Nasdaq заметно повлияло уже одно это падение. Были, однако, и другие.

Акции и облигации пошли вспять после «ястребиных» заявлений ФРС. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщил, что в этом году Федрезерв поднимет ставку «намного выше» 4%, а затем будет удерживать ее на высоком уровне, оставляя возможность для новых действий. Член совета управляющих ФРС Лиза Кук выступила с речью, в которой отметила, что ставки должны расти, чтобы держать инфляцию под контролем.

Последняя ставка

И в какой-то момент терминальная ставка (уровень, после достижения которого ФРС предположительно начнет смягчение политики) для майских фьючерсов на ставки по федеральным фондам достигла 5,01%. Это заметили многие. Но на деле подразумеваемая срочным рынком вероятность превышения 5% растет не первый день.

Вчера его оценка шансов на то, что ставка составит 5-5,25% уже в феврале, по данным CME FedWatch Tool, выросла с 34,3% до 38,3%. Вероятность того, что этот или более высокий уровень будет достигнут в марте, расценивалась как 59% против 53% днем ранее.

Что же касается мая, то рынок полностью уверился в том, что ставка в этом месяце будет выше 5% – вероятность 97,8% (а не 52,6%, как в среду). Но видит он в этом месяце и другие уровни: 5,25-5,5% (шансы 82,6%), 5,5-5,75% (44,8%) и 5,75-6% (11%).

На этом фоне второй день подряд взлетала доходность казначейских облигаций. У десятилетних U.S. Treasury она выросла до максимума с 2008-го (4,239%), а у двухлетних – с 2007 года (4,623%).

Все это происходило непривычно резко и несколько напоминало недавние события на британском рынке. Да и стратеги Bank of America вчера предупредили о хрупкости ситуации на рынке казначейских облигаций. Они допустили возможность очень больших проблем на волне крупномасштабных принудительных продаж.

В итоге день был вновь закрыт основными индексами США в минус. Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%, S&P 500 – 0,8%, а Nasdaq Composite – 0,6%. И это еще скромно.

Ведь для акций уже и сами по себе высокие ставки – это очень неприятная перспектива. Выход на уровень 5-6% чреват грандиозным – не на один десяток процентов – обвалом фондовых индексов в США. Но на это еще и накладываются опасения глубокой рецессии из-за всего этого, а признаки замедления экономики и без того множатся.

Так, вчера вышла статистика, показавшая, что на фоне дорожающей ипотеки продажи вторичного жилья в США по итогам месяца упали в восьмой раз подряд. Это самый продолжительный период их снижения с 2007 года, когда обвал рынка жилой недвижимости привел к рецессии, а затем – к мировому финансовому кризису.

И хотя история никогда точно не повторяется, в данном случае она, как и гласит афоризм, приписываемый Марку Твену, явно рифмуется.

