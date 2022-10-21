Санкции побоку: США торгуют с Россией за спиной у Европы

Несмотря на текущие ограничительные меры, представители российского бизнеса могут продолжать ввести свою деятельность не только с «дружественными», но и «недружественными странами».

Об этом накануне в рамках вебинара «Новые актуальные инструменты международной торговли и финансовой логистики: взгляд экспертов» заявил руководитель АКГ «Градиент Альфа», член Генерального совета бизнес-объединения «Деловая Россия», эксперт Налогового совета Торгово-промышленной палаты России Павел Гагарин.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Павел Гагарин заметил, что на данный момент нельзя сказать об однозначной стратегии поведения той или иной страны в отношении России.

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«Именно поэтому я все эти понятия — “дружественный” или нет — беру в кавычки. Может быть так, что сегодня страна дружественная, а завтра — переобувается на ходу, боится вторичных американских санкций и так далее. Тоже самое с враждебными и недружественными странами. Например, многие мои бизнес-партнеры продолжают работать с США, Великобританией. Европа та же очень неоднородна», — заметил он.

Павел Гагарин обратил внимание, что, говоря о ЕС, с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно. Например, Португалия, Италия и Испания готовы продолжать работу с российским бизнесом, однако просят переоформлять документы, чтобы не прослеживались «пути в РФ». Что касается Прибалтики, Польши и Чехии, то с данными странами проблем у предпринимателя может возникнуть больше, однако сотрудничество можно продолжить через «третьих» партнеров. Достаточно серьезно к ограничениям подходят Дания, Голландия, Норвегия, отменив прямые поставки. Впрочем, альтернативные логистические цепочки, в том числе и благодаря «дружественным» странам выстраиваются.

Совершенно уникальный случай — Соединенные Штаты Америки, отметил Павел Гагарин. «США продолжают открывать счета россиянам, регистрируют компании. Но нужно иметь привязку к местности, например, на арендованной площади и так далее, то есть показать, что в этой стране есть интерес, пусть даже временный. Большинство американский компаний продолжают работать с РФ, просто без кучи договоров. То есть Америка, как всегда, надавила на Европу, но сама санкциям не последовала. Тоже самое и с товаром. Его можно ввозить напрямую в США, если он не находится в санкционном списке», — констатировал эесперт.

При этом он считает, что российскому бизнесу на данный момент не стоит сотрудничать с Великобританией, так как в стране «наступило настоящее смутное время», а правящая консервативная партия «испытывает серьезный кризис».

Давление продлится до конца 2023 года

Несмотря на то, что России безусловно проще работать с дружественными странами, отечественным бизнесменам необходимо просчитать все возможные риски даже при подобном партнерстве, указал Павел Гагарин.

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«По поводу санкций, я уверен, что будет принят и десятый пакет, который ужесточит взаимодействие частных бизнесов. Но поставщикам по всему миру надо жить. И Россия остается привлекательным рынком. Все равно санкции рано или поздно достигнут своего апогея и пойдут на спад. Но до конца 2023 года санкционное давление будет нарастать. Поэтому, конечно, каждый руководитель или собственник должен активно смоделировать возможные последствия», — добавил он.

В список государств, которые можно отнести к понятию «дружественные», эксперт включил Казахстан, Узбекистан, Грузию, Армению, ОАЭ, Израиль, Китай, Малайзию. Кроме того, в некоторых странах на постоянной основе работают компании российских представителей, которые оказывают помощь в развитие бизнеса. Например, генеральный директор Legal Consulting Community Антон Денисов заметил в ходе вебинара, что возглавляемая им фирма уже пятый год работает в составе Международного финансового центра «Астана» (МЦФА). Сам центр включает в себя компании из 65 стран мира, доминирующими по-прежнему остаются представители России, США, Великобритании и Китая.

«Наша компания работает как лицензированный участник МЦФА, мы оказываем юридические услуги, консалтинг, а также являемся агентом программы инвестиционного налогового резиденства в центре», — пояснил он.

В свою очередь Павел Гагарин рассказал, что слухи про закрытие счетов россиян в казахских банках сильно преувеличены. Подобная практика применялась лишь при странных переводах или перегоне больших сумм из офшоров. Впрочем, эксперт уверен: несмотря на некоторые сложности во взаимоотношениях, Казахстан и Россия продолжат «дружить», а сигналы о введении вторичных санкций против казахских структур пока не прослеживаются.

Зарубежных вариантов хватает

Еще одним интересным партнером для российского бизнеса может стать Узбекистан, в котором уже длительное время действует Свободная экономическая зона «Навои». Она, в свою очередь, позволяет бизнесменам не только начать собственное производство, но и регистрировать посреднические компании. Один из основных минусов — не столь большое количество банков, с которыми россияне смогут работать: финансовые организации боятся попадания под американские санкции, и в принципе находятся под сильным влиянием США.

Однако Узбекистан вполне может рассматриваться бизнесом не только как транзитная площадка, к которой, кстати, прибегают в случае, когда необходимо доставить товары из крайне категорично настроенных стран. Это государство дает возможности локализовать у себя производство.

Китай, Гонконг и Сингапур, добавил Павел Гагарин, также остаются довольно удачными вариантами для ведения зарубежного бизнеса. Так, например, Сингапур зачастую используется как транзитная зона, местные банки продолжают открывать счета россиянам, если последними будут доказаны «хорошие намерения». Тем не менее, по-прежнему сложно проводить потоки платежей в долларах, именно поэтому бизнесу приходится переходить на схему использования альтернативных валют.

«Таким образом, степень “дружественности” или “не дружественности” различных стран — это та вещь, которая требует обсуждения», — еще раз акцентировал внимание Павел Гагарин.

Кроме того, эксперт напомнил, что в России продолжают существовать такие объединения, как, например, Российско-Арабский Деловой Совет, Российско-Баварское Общество Дружбы, Ротари-Клуб, Израильский международный деловой совет, Деловой Союз стран СНГ, Союз «Исламские финансы», а также РСПП, ТПП и «Деловая Россия», которые, несмотря на сложную ситуацию, налаживают работу по коммуникации со всевозможными зарубежными партнерами.