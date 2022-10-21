Социологи сообщили о снижении уровня тревожности у россиян

Уровень тревожности в РФ на прошлой неделе пошел на спад; пребывающих в спокойном настроении россиян в целом стало больше.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения, проведенного 14–16 октября.

Неделей ранее уровень тревожности составлял 67%, о спокойствии говорили менее трети (28%) респондентов. Сейчас число граждан, в окружении которых преобладает спокойное настроение, увеличилось до 38%, в то время как о тревоге сообщают 56% опрошенных.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 российских субъектов. Им предлагалось ответить на вопрос «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?»

Уровень беспокойства у россиян резко вырос в период с 18 по 25 сентября, подскочив с 35% до 69%, в то время как уровень спокойствия в неделю, когда было объявлено о частичной мобилизации, сократился в два раза — с 57 до 26%.

На пресс-конференции по итогам саммита в Астане 14 октября президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, как долго продлится в России частичная мобилизация. По словам главы государства, мероприятия по частичной мобилизации военнообязанных россиян завершатся уже в этом месяце.