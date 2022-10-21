Цены на жилье не отлиты в бетоне

В 2023 году в России заработает механизм продажи на бирже до 25% продукции по широкому спектру направлений при сильных ценовых колебаниях. С подобной инициативой еще в мае этого года выступил Минфин. Сейчас, как сообщил РИА Новости глава ФАС Максим Шаскольский, схема проходит согласование в аппарате правительства.

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Предполагается, что кабмин будет устанавливать минимальный объем продажи тех или иных товаров на бирже при «аномальном росте цен». В перечень наряду с энергоресурсами, продуктами питания и металлами попали практически все стройматериалы: арматура, щебень, стекло, кирпич, цемент и бетон.

Но о какой аномалии идет речь? Производители строительных материалов и, в частности, цемента, уже не первый год подвергаются критике со стороны властей. В частности, вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно заявлял о том, что эти товары дорожают беспочвенно, а рост цен, в свою очередь, негативно влияет на строительную отрасль.

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Однако в начале октября министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что стоимость квадратного метра жилья растет быстрее, чем дорожают стройматериалы.

«Стоимость стройматериалов не настолько возросла, насколько наши ведущие девелоперы подняли стоимость метра», — цитирует чиновника «Российская газета».

Исследование аналитической компании СМ ПРО показало, что средняя стоимость квадратного метра жилья в России с 2020 года выросла на 45,2% с 75028 до 112738 рублей.

«Период 2020-2021 года был периодом роста цен на недвижимость, основным фактором которого был скачок спроса на жилье, вызванного низкими ставками по ипотеке», — говорит к.э.н., доцент кафедры Национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин.

Он полагает, что рост цен на недвижимость уже «отыграл» подорожание стройматериалов, произошедшее в 2020 — 2021 годах.

«Тот подъем цен стал следствием карантинных мер, когда рост стоимости металла, древесины составлял до 50%. При этом застройщики подняли цены на 30-40 % только за 2021 год. Кстати, по данным Минфина России прибыль застройщиков выросла за 3 года в 6 раз. Таким образом, рост цен на недвижимость в первую очередь вызывается аппетитами застройщиков и ростом спроса на жилье, вызванного низкими ставками по ипотеке», — рассуждает эксперт.

По факту рост сыграл на руку в большей степени девелоперам, но не производителям материалов. Например, в 2021 году выручка всей цементной промышленности России (а это более 50 заводов) составила 288 млрд рублей. Тогда как выручка одного лишь крупного отечественного застройщика — 488 млрд.

Материальная составляющая

По оценке СМ ПРО, доля затрат на строительство в стоимости одного квадратного метра жилья, включая строительные материалы, в 2022 году составила 49%. Причем с 2020 года она снизилась на 10%.

Сколько же приходится на стройматериалы в стоимости СМР? И насколько подорожала эта составляющая за 2021-2022 годы?

«В стоимости строительно-монтажных работ доля стоимости материалов составляет не менее 50%. По нашим данным, подорожание составило в среднем 20-25%», — рассказала «Эксперту» руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова.

«Наиболее емкие статьи расходов — бетон, арматура, кладочные материалы, материалы отделки фасадов, светопрозрачные конструкции, инженерное оборудование. Цены на арматуру почти вернулись к уровню 2020 года. Бетон с начала года подорожал на 10%», — добавляет Миронова.

Стоит отметить, что в случае с непосредственным возведением конструкций речь в основном идет о продукции отечественных производителей. Соответственно, на поставки материалов не повлияли санкции, ограничение импорта, нарушение логистических цепочек.

«В наименьшей степени ограничения по импорту затронули массовый сегмент. Больше пострадал бизнес и премиум, где импортные материалы использовались в значительной степени. Только конструктив выполнялся из отечественных материалов, в остальном использовались в основном импортные материалы и оборудование», — поясняет представительница ГК «Гранель», добавляя, что выбывшим с рынка позициям подбирается замена, а те товары, что еще присутствуют в России, выросли в цене.

Впрочем, по слова Сергея Зайнуллина, эта проблема не стоит особо остро: доля иностранной продукции была не так уж и велика.

«До санкций 2022 года доля импортных строительных материалов не превышала 10%, причем основная часть импорта используется в отделке, в основном бизнес и премиум-класса, в отделке эконом-класса преобладали отечественные материалы. Таким образом, на себестоимость строительства колебания потоков импорта и курса валют влияет незначительно», — уточняет доцент кафедры Национальной экономики РУДН.

Что же касается отечественного рынка, то по подсчетам СМ ПРО, промышленная инфляция в первом полугодии 2022 года составила 22,5%. Правда, цены на различные виды стройматериалов росли неравномерно. Например, продукция деревообрабатывающей промышленности за этот период подорожала на 35% (в 2021 году — на 36%), металлургической промышленности — на 15% (в 2021 году — на 35%), добыча камня, песка и глины — всего на 11% (в 2021 году — на 1%).

В десятилетнем разрезе разрыв по росту цен еще более наглядный: продукция металлургов подорожала на 168%, а цемент — только на 66%.

Больше строить, дешевле продавать

Получается, что претензии властей к производителям стройматериалов и, в частности, цемента, — камень явно не в тот огород. Да, компании подняли цены на свою продукцию. Но при этом даже не дотянулись до инфляционной планки, причем не только промышленной. Ведь в сентябре этого года темпы роста цен на товары и услуги в России составили 13,7%.

Возможно ли дальнейшее подорожание? По мнению Сергея Зайнуллина, рост цен возможен — при повышении спроса.

«Объективным фактором, который может повлиять на повышение цен на стройматериалы, может быть повышенный спрос на них, вызванный восстановлением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — рассуждает эксперт.

Тем не менее, он уверен, что чрезмерного роста не будет: в свете усиления контроля цен и особо пристального внимания к исполнению Госпоборонзаказа.

«В таких условиях, особенно с учетом падения покупательной способности населения и платежеспособного спроса, цены на жилую недвижимость будут падать и застройщикам придется умерить свои аппетиты и снизить свою маржу», — считает Зайнуллин.

Аналитики СМ ПРО также уверены, что девелоперам в сложившейся ситуации надо брать количеством предлагаемых объектов — строить больше. И продавать их дешевле. То, что, как ранее писал «Эксперт», сегодня застройщики уже нередко предлагают приличный дисконт покупателям, доказывает, что они могут себе позволить опускать ценовую планку. И цены на стройматериалы в этом явно не помеха.