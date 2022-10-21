СВО: «Расслабляться ни в коем случае не стоит»

На линии военного соприкосновения продолжается позиционная война, сопровождаемая ракетными и авиационными ударами с обеих сторон. Российская армия отражает очередные атаки ВСУ в Херсонской области, о чем сегодня сообщило Минобороны РФ.

«Российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области <...> Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», — говорится в сводке российского оборонного ведомства, озвученной его официальным представителем генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым..

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Также официальный представитель российского Минобороны сообщил, что на Краснолиманском направлении удалось сорвать очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец силами двух мотопехотных рот. «Массированным артиллерийским огнем ликвидированы 25 украинских военнослужащих, две БМП, два пикапа», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны сообщил также об успешном отражении атак противника мелкими группами в районе Времевского выступа в Запорожской области. «Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции», — указал Конашенков.

РИА Новости сообщило, что ракетные удары российских ВКС поразили объекты в городах Харьков и Запорожье. Одновременно, со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, агентство рассказало, что число погибших после вчерашнего обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне на сегодняшний день достигло четырех человек.

«Мне известно про четверых погибших», — приводят РИА Новости слова Стремоусова, уточнившего также, что детей среди погибших, как ранее утверждалось рядом СМИ, нет.

Обольщаться не стоит

Ситуация на фронтах СВО выглядит некоторым относительным затишьем, несмотря на не прекращающиеся ни на день боестолкновения. О причинах позиционного противостояния и о перспективах его острого обострения рассказали нашему изданию военные эксперты. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение, что обольщаться относительной паузой в нарастании активных боевых действий не стоит.

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«Возможно это перегруппировка, возможно - получение инструкций от иностранных кураторов, — сказал "Эксперту" Коротченко, рассуждая на тему ожидания анонсированного Киевом мощного наступления на Херсон. — Расслабляться ни в коем случае не стоит. Удар ВСУ может последовать абсолютно в любой момент. Надо отслеживать ситуацию очень тщательно».

Коротченко в целом оценил ситуацию в зоне вооруженного противостояния как тяжелую, указав на то, что украинские войска имеют сейчас численный перевес, как в живой силе, так и в технике. «Худшее может быть еще впереди. Рад буду ошибиться», — сказал главред «Национальной обороны».

Говоря о возможном эффекте наносимых российскими ВКС ракетных ударов, с точки зрения снижения темпов подготовки украинского наступления, Игорь Коротченко сказал, что не видит здесь взаимосвязи, поскольку «удары по энерго-инфраструктуре Украины — это отдельная задача. Для срыва или замедления наступления противника нужны массированные удары по его дорожно-транспортной инфраструктуре: железнодорожным узлам, развязкам, тоннелям, мостам».

Военный эксперт заметил, что о неотложности указанных мер он неоднократно высказывал мнение и до сего момента. «Неоднократно указывал на необходимость подобных ударов. Но принятие подобных решений - прерогатива российского Генштаба», — сказал Коротченко.

Вопрос к генералам и политикам

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что о задержке наступления со стороны самих ВСУ говорить не приходится. Речь может идти о сдерживании попыток такого наступления российскими войсками.

«Никакой задержки украинского вступления нет. ВСУ каждодневно пытаются штурмовать наши позиции, но мы каждый день их отбрасываем назад. Сегодня они делают упор на террористическую деятельность, предпринимая попытки взрыва плотины Каховской ГЭС с известными последствиями. Поэтому сегодня основные боевые действия разворачиваются вокруг ГЭС и платины. Мы сдерживаем их наступление», — сказал «Эксперту» Литовкин.

Собеседник считает, что наносимые ракетные удары по инфраструктуре Украины все же оказывают свое влияние на темпы и качество наступления ВСУ. «Удары по ТЭС, выведение из строя электросетей, все это сказывается на пунктах управления, на узлах связи. На железнодорожном сообщении, когда электровозы не могут перевозить эшелоны с оружием, боеприпасами, ГСМ и прочим», — пояснил свои слова Литовкин.

Вместе с тем, военный обозреватель также высказал мнение, что для эффективного решения задачи противодействия противнику необходимы удары по его дорожно-транспортной инфраструктуре.

«Определенные действия в этом отношении делаются, но, как я говорил уже с первого дня спецоперации, целесообразно было бы наносить мощные удары по узловым станциям, по мостам, по тоннелям», — высказал свое экспертное мнение Виктор Литовкин.