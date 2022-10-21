Россия поднялась на седьмое место с 25-го в списке крупнейших торговых партнеров Индии

За первые пять месяцев финансового года, который в Индии начинается в апреле, товарооборот этой страны с Россией составил более $18,2 млрд.

Об этом свидетельствуют данные индийского Минпромторга за период с апреля по август 2022 года, сообщает ТАСС.

Благодаря росту показателя РФ стала седьмым крупнейшим торговым партнером Индии. В минувшем финансовом году Россия находилась на 25 месте с общим товарооборотом около $13 млрд.

Уточняется, что импорт Индии из России составил $17,2 млрд, экспорт в РФ — $992,7 млн. Из РФ в Индию поставлялись, в основном, энергоносители и удобрения.

Россия на данный момент является вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в Индию — на первом месте остается Саудовская Аравия. Как писало в начале октября индийское издание The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa, показатель по объемам импорта российской нефти у Нью-Дели увеличился в прошлом месяце более чем на 18%. В сентябре индийские нефтепереработчики импортировали ежедневно по 879 тыс. баррелей сырья. Рост объемов поставок нефти из России в Индию составил 18,5%. Ожидается, что в текущем квартале Индия будет закупать больше российской нефти в связи с сезонным увеличением спроса внутри страны, при этом доля России на индийском рынке сырой нефти продолжит расти, если Европейский союз будет придерживаться планов по введению санкций против нефти из РФ в декабре.