ЦБ определил базовый уровень доходности рублевых вкладов в ноябре

Банк России определил базовый уровень доходности по вкладу физлиц в рублях до востребования в ноябре 2022 года на уровне 8,071% годовых против 8,528% в октябре. Ставка по самому популярному среди россиян депозиту на срок до 90 дней снижена почти на 1%, следует из материалов регулятора.

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Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней определен Центробанком в 7,87%( 8,85% в октябре), от 91 до 180 дней — 7,658% (7,375% в октябре), от 181 дня до года — 7,747% (после 9,189%), по вкладам на срок свыше года — 8,365% (после 8,448%).

Базовая ставка по вкладам в долларах до востребования составит 0,044%, на срок до 90 дней — 0,01%, от 91 до 180 дней — 2,516%, от 181 дня до года — 0,01%, свыше года — 0,64%. Практически идентичны ставки и по вкладам в евро.

На сайте регулятора поясняется, что Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовая ставка по вкладам определяется как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.

