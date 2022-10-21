В Кремле заявили о нежелании других стран докопаться до истины по «Северным потокам»

Россия сталкивается с нежеланием Германии, Швеции и Дании взаимодействовать в расследовании взрывов на «Северных потоках», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он предположил, что открывшаяся истина может многих в этих странах удивить, если будет предана огласке.

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«Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане. По дипканалам работа ведется, ведется весьма интенсивная с упомянутыми мною странами, но пока натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежеланием вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, в случае если она будет установлена и предана огласке», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Комментируя расследование, представитель Кремля отметил, что у России пока нет новых данных относительно исполнителей взрывов, однако предварительные предположения не изменились.

«Каких-то новых данных у нас появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии», — добавил Песков.

26 сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли утечки газа к юго-востоку от острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция считают, что речь идет о диверсии. Президент РФ Владимир Путин назвал эти диверсии актом международного терроризма. Оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что ЧП на магистралях являются беспрецедентными, сроки ремонта оценить невозможно.