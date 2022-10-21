Товарооборот России и Турции по итогам 2022 года составит не менее $60 млрд

В январе — сентябре текущего года товарооборот России и Турции составил $47 млрд, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом заявил в ходе форума «Сделано в России» замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, в ведомстве ожидают, что за весь 2022 год цифра составит не менее $60 млрд, а грузооборот в Азово-Черноморском бассейне достигнет 250 млн тонн. «Возможно, наши оценки окажутся достаточно консервативными, потому что те данные, которые у нас есть, к примеру, за 9 месяцев этого года, они показывают, что у нас практически $47 млрд. Это товарооборот в Турции только за 9 месяцев этого года. Рост практически в два раза по сравнению с прошлым годом», — уточнил замглавы министерства.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, с января по сентябрь прошлого года товарооборот РФ с Турций составил $23,3 млрд, увеличившись на 53,9% к январю-сентябрю 2020 года. За весь 2021 год показатель достиг $33 млрд (рост на 57%).

Отмечается, что основной статьей увеличения показателей по поставкам в Турцию стали энергоносители, однако рост продемонстрировали и несырьевоые неэнергетические товары, где произошел скачок на 19%, до $10,5 млрд. «Поставки в Турцию растут, и в древесине, целлюлозе, в продукции лесопереработки достаточно значимый рост в 1,6 раза, до $1,5 млрд, в продукции химической промышленности — пластмасса, каучук и так далее», — рассказал Ильичев.

Он обратил внимание на позитивные данные по поставкам отдельных видов металлопродукции, которые фиксируются вопреки ожиданиям. «Несмотря на наши прогнозы, есть рост по некоторым позициям металлургии, хотя понятно, что санкции, которые вводит Европа, например, существенно сокращают те оценки поставок металлопродукции в Турции, которые у нас были чуть раньше», — уточнил замминистра.

Как ранее писал «Эксперт», Турция в последнее время выступает лидером по росту закупок российской нефти. В целом тройка главных покупателей нефти из РФ выглядит следующим образом: Турция, Китай и Индия. В общей сложности, по данным Bloomberg, морской экспорт российской нефти сейчас впервые за пять последних недель превысил 3 млн баррелей в день, в основном, за счет Европы, которая в преддверии эмбарго старается запастись российской нефтью. С 16 сентября по 14 октября европейские страны в среднем получали каждый день 714 тыс. баррелей или на 14% больше (89 тыс. бар./д.). В эту статистику не входит российская нефть, поступившая в Турцию.