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В Минобороны рассказали, сколько работников могут призвать из каждой компании

21 октября 2022, 14:52

В целях стабильного функционирования российской экономики во время частичной мобилизации военным ведомством введены нормативы по призыву трудящихся из каждой конкретной организации, превышать которые не планируется.

Вадим Савицкий/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй справа) во время посещения полигона Сельцы (Рязанская область), где военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в рамках частичной мобилизации существуют определённые процентные ограничения на призыв работников из штата какой-либо организации или предприятия.

«В целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики РФ, а также в рамках выполнения мероприятий частичной мобилизации, введенной Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г, №647, Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся», — указано в официальном письме за подписью начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, поступившем в ответ на запрос по данной теме из Федерального профсоюза авиадиспетчеров.

Стоит отметить, что авиадиспетчерский профсоюз обратился в Минобороны за разъяснениями после того, как в начале мобилизационной компании повестки получили несколько десятков специалистов из ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», являющегося национальным провайдером аэронавигационного обслуживания и обеспечивающего регулярность и безопасность движения воздушных судов в небе России. По мнению профсоюза, массовый призыв авиационных диспетчеров мог бы поставить под угрозу функционирование отечественной авиатранспортной системы.