В Минобороны рассказали, сколько работников могут призвать из каждой компании

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в рамках частичной мобилизации существуют определённые процентные ограничения на призыв работников из штата какой-либо организации или предприятия.

«В целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики РФ, а также в рамках выполнения мероприятий частичной мобилизации, введенной Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г, №647, Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся», — указано в официальном письме за подписью начальника Главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, поступившем в ответ на запрос по данной теме из Федерального профсоюза авиадиспетчеров.

Стоит отметить, что авиадиспетчерский профсоюз обратился в Минобороны за разъяснениями после того, как в начале мобилизационной компании повестки получили несколько десятков специалистов из ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», являющегося национальным провайдером аэронавигационного обслуживания и обеспечивающего регулярность и безопасность движения воздушных судов в небе России. По мнению профсоюза, массовый призыв авиационных диспетчеров мог бы поставить под угрозу функционирование отечественной авиатранспортной системы.