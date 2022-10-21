В ОЭЗ Москвы импортозаместят микроэлектронику для промышленности - Овчинский

Зеленоградский нанотехнологический центр (АО «ЗНТЦ»), имеющий статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, с 2011 года вложит в развитие предприятия около 3 млрд рублей. Теперь компания также запустила запустил производство импортозамещающей микроэлектроники для промышленности и робототехники. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различными объектами, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел», – рассказал Овчинский.

Компания является резидентом ОЭЗ Москвы более 10 лет – с 2011 года. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей. Предприятию, как и другим резидентам, доступны льготы и преференции. Среди них – освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль снижена до 2%. Кроме того, с ввозимых ими товаров не взымаются таможенные сборы.

«Предприятия микроэлектронной отрасли составляют большинство среди резидентов особой экономической зоны Москвы. Сегодня их более 30. Именно они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз – с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, «Зеленоградский нанотехнологический центр» с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Разработки Зеленоградского нанотехнологического центра соответствуют зарубежным аналогам. Специалисты предприятии при их создании использовали собственные технические решения, отметили в мэрии.

«В настоящее время одной из приоритетных задач «Зеленоградского нанотехнологического центра» является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы», – добавила руководитель департамента продаж АО «ЗНТЦ» Елена Хаханина.