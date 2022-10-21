В шаге от краха: рынок казначейских облигаций США хрупок как никогда

Bank of America предупреждает: самый ликвидный рынок мира хрупок и находится в шаге от краха. В четверг на фоне продолжающихся «ястребиных» заявлений представителей ФРС продолжился взлет доходностей казначейских облигаций США. За последние два дня у эталонных десятилетних U.S. Treasury она выросла с 3,986% до 4,239%, а у двухлетних – с 4,427% до 4,623%. Это максимумы с 2008 и 2007 года соответственно.

Непосредственным поводом стали комментарии президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Первый заявил, что ставки будут «намного выше» 4% в этом году и сохранятся на ограничительном уровне, оставив дверь открытой для дополнительных мер. Вторая отметила, что ставки должны продолжать расти, чтобы держать инфляцию под контролем.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам еще вчера начали отражать заметный рост вероятности того, что она превысит 5% (сейчас ставка ФРС находится в диапазоне 3–3,25%). Теперь шансы на такой вариант выросли еще больше. Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок в четверг оценивал вероятность того, что в марте будет достигнут уровень 5-5,25% или выше, в 60% против 53% в среду.

Переход фьючерсов на федеральные фонды к терминальной ставке 5% потряс инвесторов в облигации. Майский контракт в четверг днем оценивал уровень, при котором ФРС прекратит повышать ставки, в 5,01%. «Больше всего потрясает скорость этого перехода», — заявил CNBC главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар.

Действительно, для самого емкого и ликвидного в мире рынка инструментов с фиксированным доходом такие резкие движения, как в последние дни, выглядят очень несолидно и напоминают о недавнем кризисе в Великобритании. Доходности быстро росли по всей кривой. И это тоже потрясало.

«Я думаю, что 4% по эталонным облигациям было разумным, — заявил CNBC глава отдела макро-стратегии Wells Fargo Михаэль Шумахер. – При 4,22% якорь сорван. Нам нужны 10-летние казначейские облигации не для того, чтобы они вели себя как акции-мемы. Это нездоровая ситуация».

В течение нескольких последних месяцев трейдеры и аналитики беспокоились о том, что рынок казначейских облигаций на $23,7 трлн может стать источником следующего финансового кризиса. На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен уже признавала опасения по поводу возможности сбоя на рынке госдолга обоснованными. Она выражала беспокойство по поводу «потери адекватной ликвидности на рынке»

А вчера выступили с предупреждением стратеги BofA Securities.

«Мы считаем, что рынок казначейских облигаций хрупок и потенциально находится в шаге от проблем с функционированием, которые возникнут в результате крупномасштабных принудительных продаж или из-за внешнего сюрприза, — цитировал стратегов BofA Марка Кабана, Ральфа Акселя и Адарша Синха MarketWatch. – Крах не является нашим базовым сценарием, но это дополнительный риск.»

Они сообщили, что у них нет уверенности в том, откуда возьмется эта «принудительная продажа», но некоторые идеи есть. Стратеги BofA видят риски, создаваемые оттоком средств из взаимных фондов, закрытием позиций хедж-фондами, и сокращением заемных средств в некоторых стратегиях, предназначенных для диверсификации рисков по активам. Учитывая такие подробности, можно предположить, что они все-таки точно знают, но не могут себе позволить назвать какие-то конкретные имена.

