ВВП России: упал, отжался, встал — и пошел

Банк России опубликовал итоги ежемесячного опроса аналитиков, который проводился 12—18 октября и анализировал прогнозы и ожидания в отношении макроэкономических показателей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа, инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,5%, а ВВП — снизиться на 3,5%.

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Таким образом, в сравнении с сентябрьским опросом улучшился прогноз как по падению ВВП (прогнозировали падение на 4,2% в 2022 году), так и по инфляции (ожидания по инфляции на 2022 год составляли 12,9%). Прогноз по динамике ВВП на 2023 год при этом несколько ухудшился: теперь аналитики ожидают снижения экономики на 2,1% (по опросу в сентябре ожидалось снижение на 1,8% в следующем году). Прогноз аналитиков по инфляции в РФ в 2023 году не изменился и составляет 6%.

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Между тем прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год сейчас составляет 11-13%, на 2023 год — 5-7%. Прогноз ЦБ по динамике ВВП на 2022 год более консервативен и предполагает спад на 4-6%, но в ЦБ уже заявляли, что скорее всего улучшат его (новый среднесрочный прогноз ЦБ опубликует по итогам совета директоров 28 октября). В 2023 году ЦБ прогнозирует спад экономики на 1-4%.

Опрошенные Центробанком экономисты ожидают роста ВВП РФ в 2024 году на 1,5% (по опросу в сентябре прогнозировался рост на 1,7%), в 2025 году — на 1,7% (на 1,6%).

«Это означает, что, по мнению аналитиков, ВВП в 2025 году будет ниже уровня 2021 года на 2,5% (на 2,8% в сентябрьском опросе). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна — 1,5%», — говорится в комментарии ЦБ. Инфляцию в 2024 году экономисты прогнозируют на уровне 4,2% (4% по опросу в сентябре), в 2025 году — 4,0% (также 4,0%).

Консенсус у каждого свой

Судя по динамике индексов деловой активности на производстве и в сфере услуг PMI, смягчение оценок провала макропоказателей возможно, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Но, по оценкам эксперта, период восстановления уже поставлен на паузу, поэтому прежние оценки менят пока нецелесообразно. Ещё весной эксперты ожидали адаптацию рынка и экономики, и прогнозировали относительно спокойный провал ВВП к 4%, а инфляцию до 14%.

«Сейчас траектория PMI полностью подтверждена, а значит нам нет смысла менять модель. А прогнозы экспертов часто корректируются с учётом уже фактических вводных» , — говорит Михаил Зельцер.

Обновленный консенсус-прогноз Банка России подтвердил уже сформированный тренд: улучшение краткосрочных прогнозов и ухудшение среднесрочных, соглашается главный аналитик ПСБ Денис Попов. Первоначальные ожидания были чрезмерно консервативны: экономика России показала достаточно неплохую устойчивость к кризису.

«Наши оценки близки к среднерыночным, — говорит эксперт. — Мы прогнозируем спад реального ВВП в 2022 году на 3,4% г/г (консенсус —3,5%); инфляцию к концу года ждем на уровне 12% г/г (консенсус 12,5%); среднегодовой курс 69,2 руб за доллар (консенсус 68,4 руб).»

Что касается прогноза на 2023 год, то, по мнению Попова, на фоне высокой неопределенности снова формируется риск ошибки прогноза в части оценок экономической динамики. Ухудшение прогноза динамики реального ВВП происходит практически ежемесячно при устойчивом улучшении оценок по безработице, курсу рубля, экспорту и импорту.

Прогноз ПСБ по ВВП менее консервативен и предполагает спад реального ВВП в 2023 году на 0,5% (-2,1% в консенсусе). Инфляцию Денис Попов ожидает несколько выше за счет учета риска плохого сельскохозяйственного сезона и роста рублевой денежной массы с опережением прогноза ЦБ (7,5% г/г, против 6% в консенсусе), при более крепком среднем курсе 70,7 руб. за доллар (против 71,4 руб в консенсусе) и сопоставимой с консенсусом средней ключевой ставке (7,1%).

Пусть падает. Все равно вырастет

Ежемесячный прогноз аналитиков Банка России немного изменился, подтверждает финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. Однако, считает он, с учетом планируемого удорожания тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 8,5—9% в декабре 2022 года, что добавит не менее 0,5% к уровню инфляции, а также ее сезонное ускорение к концу года, есть риск, что такие значения не будут достигнуты.

(Добавим к этому удорожание потребительского импорта из-за повышения уровня мировой инфляции, повышение стоимости транспортно-логистических услуг и издержек, рост цен на энергоносители.) Поэтому, при отсутствии негативных шоков в экономике РФ, инфляция может составить около 13-15% в 2022 году.

Все это связано с эффектом от санкций на экспорт и импорт — в том числе эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты на территории Евросоюза — одного из основных источников доходов России, считает Владимир Сагалаев. Санкции вступят в силу в декабре 2022 года. Полный эффект ограничений проявится в первом квартале следующего года и не принесет средств в годовой бюджет РФ порядка 120 млрд евро, а это примерно 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом. Поэтому, ожидает аналитик, ВВП на 2023 год может оставаться сниженным более чем на 2,1% — в районе 3%, после чего начнет свое восстановление.