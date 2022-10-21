Жертвами ракетного удара по переправе в Херсоне стали четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли от ракетного удара по переправе в Херсоне.

Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Накануне вечером, 20 октября, ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Как рассказали в местной администрации, система ПВО сбила 11 снарядов, один упал в районе моста.

«Среди жителей Херсона четверо погибших. Среди погибших детей нет. Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Херсон готовится к обороне.

В Киеве и еще нескольких областях Украины между тем объявлена воздушная тревога. Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе, передает РБК.

Ранее на этой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что Киев может применить запрещенные методы войны в районе Херсона и готовит массированный удар по плотине Каховской ГЭС, в результате чего может произойти подтопление на большой территории. Суровикин назвал обстановку в регионе непростой.

Врио губернатора области Владимир Сальдо 19 октября объявил о вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра. Также он сообщил, что на Каховской ГЭС начали сброс воды. В тот же день президент РФ Владимир Путин ввел в Херсонской области и других трех регионах, присоединенных к России, военное положение.