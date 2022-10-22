Пятый за шесть лет: как Британия избирает нового премьер-министра

45 дней. Именно столько теперь уже бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пробыла на своем посту. И с этим антирекордом она уже вошла в историю Соединенного Королевства.

Собственно, отставка Трасс была очевидна для многих еще несколько недель назад (а для некоторых – сразу после ее избрания лидером Консервативной партии, ведь на момент вступления в должность ее общенациональный рейтинг составлял лишь 22%). Поэтому мало кто из британских экспертов и журналистов сочувствует теперь уже бывшему премьер-министру – особенно после того, как она обвалила фунт стерлингов и не смогла нормально объяснить зачем она так сделала. «Самой примечательной чертой ее пребывания на Даунинг-стрит было то, какое большое количество разрушений она смогла принести за такое короткое время. Она доказала… почему любой, кто претендует на эту должность, должен соответствовать определенным критериям компетентности, ответственности и здравого смысла», - пишет британская The Guardian.

Статья по теме: Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

Есть, конечно, и другие точки зрения. «Вина лежит не на одной Лиз Трасс. Ее сделали козлом отпущения за провалы в экономической политики, которые были совершены за 12 лет правления Консервативной партии – особенно с 2019 года (когда начался коронавирус – прим. ред.)», - пишет The Wall Street Journal. Однако факт остается фактом – Лиз Трасс уходит, а Британию ждет назначение уже пятого за последние 6 лет премьер-министра.

Статья по теме: Великобритания переживает тяжелейший кризис со времён Второй мировой

Схема избрания этого премьера очень проста. До 24 числа определятся основные кандидаты на эту роль. Каждый должен заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов из Палаты общин. Всего фракция Консервативной партии в парламенте насчитывает 357 бойцов, то есть максимум может быть три кандидата.

Если лишь один кандидат наберет заветные 100 голосов, то он станет премьер-министром. По слухам, партийцы примут такое решение в том случае, если захотят избрать непопулярного кандидата.

Если два кандидата смогут получить такой результат, то их судьбу решит голосование всех зарегистрированных членов Консервативной партии (то есть немногим менее 200 тысяч голосов – то есть менее 0,3% от всего населения страны) в онлайн-режиме. Если же сотню голосов парламентариев получат три кандидата, то путем путем голосования внутри фракции консерваторов определятся двое фаворитов, которые будут потом выставлены на голосование членам партии.

На сегодняшний день на слуху именно три кандидата. Знакомые все лица.

Фаворитом пока считается Риши Сунак – соперник Трасс на предыдущих выборах, уступивший ей лишь в финальном голосовании среди членов Консервативной партии (он набрал 43% голосов). На сегодняшний день Риши Сунак может похвастаться максимальной поддержкой среди членов Консервативной фракции в парламенте – а значит с большой долей вероятности попадет в итоговую двойку. С другой стороны, у него много и противников. Ряд депутатов не могут простить ему «убийства» предшественника Лиз Трасс Бориса Джонсона. Напомним, что на фоне огромного количества скандалов вокруг Джонсона Сунак стал первым министром его кабинета, подавшим в отставку – то есть своего рода триггером, запустившим процесс массовых отставок министров и вынудившим господина Джонсона подать в отставку.

Среди фаворитов также лидер Палаты общин Пенни Мордэнт. В ходе прошлых выборов она заняла третье место и не вышла в финал, однако, судя по опросам общественного мнения, в какой-то момент была самым популярным кандидатом среди рядовых членов партии. За Мордэнт нет такого шлейфа негатива, как за Сунаком – она рассматривается как своего рода свежее лицо (хотя и успела поработать в предыдущих кабминах). По данным CNN, среди британских депутатов ходит слух о том, что Пенни Мордэнт и Риши Сунак могут пойти на выборы в связке – один займет кресло премьера, а второй, например, пост министра финансов.

Но самым экстравагантным из всех является бывший премьер-министр Борис Джонсон, который сразу же после отставки Лиз Трасс стал пробивать свою кандидатуру среди депутатов. «Эта идея нелепа для любого, кто помнит хотя бы половину скандалов Джонсона. Трудно вспомнить их все, потому что скорость деградации была очень быстрой. Позор не закончился даже тогда, когда его выгнали», - пишет The Guardian. Тем не менее, бывший премьер дает понять, что он – лучший выбор для партии, которая хочет избежать внутреннего раскола.

И если он все-таки победит, то его победа докажет: избрание Трасс было не ошибкой системы, а абсолютной закономерностью. «Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума», - говорит сенатор Алексей Пушков.

Ирония – и трагедия – британской демократии в том, что даже если новым премьер-министром станет фаворит тройки (то есть Риши Сунак), то вряд ли его можно будет считать легитимным премьером. И дело даже не в том, что уже второй раз подряд новым премьером Британии становится не тот, за кого голосует все население страны, а тот, кого выберут депутаты-консерваторы и зарегистрированные члены Консервативной партии. Дело в том, что эта партия потеряла легитимность. Ее лидерство в парламенте уже несколько месяцев не соответствует взглядам населения – опросы общественного мнения показывают, что самой популярной политической силой являются лейбористы. Поэтому если смотреть с точки зрения демократии, то власти должны не назначать нового премьера, а объявить о досрочных выборах.

Но это если смотреть с точки зрения демократии. В Британии она сейчас не слишком популярна. Поэтому проще выбрать пятого за шесть лет. Пусть даже Джонсона.



