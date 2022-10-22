Дом в стиле Барнхаус: особенности строительства

В отличие от традиционных домов, в которых используются такие материалы, как кирпич, дерево или камень, дома в стиле бараний дом полностью состоят из легких материалов. Это может быть стекло, бетон, пластик, легкие деревянные конструкции. В настоящее время барнхаусы пользуются огромной популярностью.

Особенности строительства

Барнхаусы представляют собой одно- и двухэтажные дома, которые отличаются компактностью, рациональным использованием пространства и высокой степенью комфорта. Они могут быть как кирпичными, так и деревянными. В основном это одноэтажные строения, но есть и исключения. Такие дома строятся по индивидуальным проектам, их планировка может быть любой, исходя из потребностей заказчика. Отличительные черты барнхауса:

Балочная конструкция.

Отсутствие несущих стен (кроме несущих балок).

Отсутствие внутренних стен.

Окна со скошенными вертикальными стропилами, которые придают помещению легкость и воздушность.

Широкие проемы.

Крыша, имеющая сложную ступенчатую форму.

Этот стиль отличается прочностью и надежностью, что обусловлено использованием в строительстве натуральных материалов. В основном используют дерево (брус, бревно) и кирпич. При этом здание не имеет внешних стен и перегородок, а вся внутренняя часть дома является единым пространством.

Чем привлекает барнхаус?

Отличительные черты барнхауса:

Минимализм — отсутствие архитектурных излишеств и декора. Экологичность — материал стен должен быть натуральным и экологически чистым (дерево, кирпич, камень). Функциональность — дом должен быть удобным и комфортным для проживания. Многофункциональность — использование пространства максимально эффективно. Традиционность — в этом стиле не используются последние новинки, все материалы и конструкции выдержанны в одном стиле, что придает дому эстетически приятный внешний вид.

Постройки в этом стиле часто возводятся из дерева, иногда из бетона или кирпича, а также из других материалов, которые не имеют отношения к дереву. При строительстве дома в таком стиле используются самые простые материалы: дерево, камень или кирпич. Зачастую в качестве фундамента применяются бетонные блоки, а иногда и вовсе используется земля. Это позволяет сэкономить на материалах, так как не приходится делать фундамент.