Два человека погибли в результате обстрелов в белгородском Шебекино

Два человека погибли при обстреле города Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным СК РФ, один из погибших — несовершеннолетний.

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«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей», — написал Гладков.

Также он уточнил, что в результате попадания снарядов почти 15 тысяч жителей Шебекино сейчас отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение, по его словам, потребуется пять-шесть часов.

Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 20 км. Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов, въезд и выезд в город открыты.

22 октября власти Белгородской области продлили до 6 ноября высокий (желтый) уровень террористической опасности, который был введен в регионе с 11 апреля и продлевался несколько раз.

Накануне Гладков сообщил о продлении еще на неделю школьных каникул в регионе. До 1 декабря в школах и колледжах девяти приграничных муниципалитетов, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе будет продолжено дистанционное обучение, в детских садах организуют дежурные группы. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также глава региона сообщил о готовности подмосковного санатория принять до 500 белгородцев. Перемещение и проживание будет для них бесплатным.

