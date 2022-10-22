Кириенко назвал условие, при котором Россия победит НАТО

Россия обязательно выиграет и «горячую», и экономическую, и информационную войну, но для этого она должна стать по-настоящему народной, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Выступая на Всероссийском форуме классных руководителей он также подчеркнул, что Россия не воюет с Украиной, она участвует в войне с объединенными странами НАТО, пытающимися ликвидировать РФ как самостоятельное суверенное государство, передает ТАСС.

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«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что объединенные страны НАТО сейчас ведут против России неприкрытую войну с целью ликвидировать страну как суверенное государство.

«Против России сегодня ведется война, настоящая неприкрытая война. Причем война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной. Против России сегодня воюют объединенные страны НАТО. Целью этой войны, довольно неприкрытой уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство. Ликвидировать исторические корни нашей страны, культуру и традиции нашей страны. Если бы это было не так, то война бы велась только на поле боя, но она ведется с российской культурой, с российскими традициями, против российской истории», — считает Кириенко.

Он также подчеркнул, что каждый россиянин должен иметь возможность внести свой вклад в общую победу. Этот вклад может быть разным: кто-то напишет письмо бойцу, кто-то на производстве обеспечит необходимые поставки оборудования, а кто-то — непосредственно в битве за будущее. Участников добровольческого движения «Мы вместе» он призвал сделать так, чтобы «не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку».

«Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово. В конце концов, ведь с этого когда-то начиналось тимуровское движение», — указал Кириенко.

