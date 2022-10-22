Книгоиздатели предупредили о рисках распространения самиздата

Внесенные в Госдуму законопроекты, предусматривающие запрет пропаганды ЛГБТ-отношений и штрафы за нее, уже заставили крупнейших российских издателей пересмотреть свои планы. К заключению новых договоров с авторами планируется привлекать юристов, при этом эксперты не исключают появление запрещенной литературы на пиратских ресурсах и платформах самиздата, пишет «Коммерсант».

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«В случае принятия закона мы будем вынуждены провести анализ рукописей, которые готовятся к изданию, чтобы понять, сможем мы их выпустить или нет. Будем привлекать к анализу юристов», — рассказал основатель и гендиректор группы «Альпина Паблишер» Алексей Ильин.

По словам основателя группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, наибольшие опасения у издателей вызывает проект об административной ответственности — за нарушение новых запретов предполагаются штрафы на юрлиц — от 4 млн до 10 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Издателей беспокоит и расплывчатость формулировок законопроекта. Они считают, что под удар попадут прежде всего редакции, специализирующиеся на выпуске литературы о трудностях взросления.

«Книги, которые издатели не решатся выпускать, станут доступны на пиратских ресурсах и платформах самиздата, зарегистрированных вне российской юрисдикции. Также инициативы ставят под угрозу инвестиции в книжный рынок», — считает Новиков.