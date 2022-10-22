Минобороны сообщило об успешных ударах по важным объектам ВСУ

Военнослужащие Воздушно-космических сил РФ высокоточным оружием поразили цеха харьковского оборонного предприятия «Коммунар», уничтожив головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», которые там производились. Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области было ликвидировано нефтехранилище, в котором находилось 56 тыс. тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля», — добавил Конашенков.

За прошедшие сутки на Красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении Нововодяного ЛНР и силами одной батальонной тактической группы – в направлении Червонопоповки. Все эти атаки были отражены, уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, подчеркнул представитель Минобороны.

На Южно-донецком направлении, по его словам, две роты ВСУ атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Однако огнем российских артиллеристов противник был рассеян, потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три БМП и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении две батальонные тактические группы ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в Херсонской области. Все атаки противника были отражены, в ходе сражения уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и 13 автомобилей, отметил Конашенков.

По данным Минобороны, за сутки российские военные поразили три пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 183-х районах проведения СВО. Были уничтожены два склада вооружения и военной техники в ДНР, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в Запорожье, а также три склада боеприпасов в Херсонской области и в городе Запорожье. Российские истребители в Николаевской области сбили украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, 24 снаряда РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Смерч», а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.