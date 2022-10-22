Мобилизованным предпринимателям определили сроки уплаты налогов и платежей

Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, дается отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, также им продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Эти меры будут действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и несколько месяцев после ее завершения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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«Решение распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения», — пояснили в пресс-службе.

В частности, отсрочка для уплаты налогов и страховых взносов будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы. Для предоставления налоговых деклараций — до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания службы. Для уплаты налога на профессиональный доход — до последнего числа четвертого месяца после дня окончания военной службы.

Согласно постановлению правительства, уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит шестую часть всего долга, оставшуюся задолженность можно погашать ежемесячно равными частями.

