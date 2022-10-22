Космос Вооружения

На орбиту вывели еще два военных спутника РФ

22 октября 2022, 09:06

Аппараты «Космос-2561» и «Космос-2562» будут работать в интересах Минобороны России

tvzvezda.ru

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Ракета с двумя военными спутниками стартовала около 22:20 мск 21 октября, запуск прошел в штатном режиме, сообщили в Минобороны РФ. 

«Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562», — уточнили в Минобороны.

Спутники вышли на целевую орбиту в расчетное время, с ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально, добавили в военном ведомстве.

Неделей ранее, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2», которая вывела на орбиту военный спутник «Космос-2560».
 