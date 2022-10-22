На орбиту вывели еще два военных спутника РФ

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Ракета с двумя военными спутниками стартовала около 22:20 мск 21 октября, запуск прошел в штатном режиме, сообщили в Минобороны РФ.

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«Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562», — уточнили в Минобороны.

Спутники вышли на целевую орбиту в расчетное время, с ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально, добавили в военном ведомстве.

Неделей ранее, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2», которая вывела на орбиту военный спутник «Космос-2560».

