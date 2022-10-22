Россотрудничество откроет дома обогрева в Европе

В условиях, когда температура на улице и в жилых помещениях неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают свои двери для всех желающих погреться и приобщиться к русской культуре. Акция «Из России с теплом» будет действовать, пока цены на газ и электричество в ЕС остаются высокими, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.

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«Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мерзнущим европейским семьям. В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей», — уверены организаторы акции.

В Русских домах можно будет выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть художественные и анимационные фильмы, такие как «Илья Муромец», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Сказка странствий» и «Снежная сказка».

«Почувствовать тепло русской культуры — где, как не в Русском доме? Гуманитарное сотрудничество, гуманитарные акции — то, что мы предлагаем в своей программе. Культурные центры вне политики, мы ждем всех, кому дороги общение, взаимопонимание и душевное тепло», — отметила руководитель Русского дома в Брюсселе Вера Бунина.

