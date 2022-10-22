ФРС моргнула – акции взлетели

Пятница начиналась совсем не оптимистично. Основные индексы США потеряли с утра еще порядка полпроцента, а казначейские облигации обновили максимумы доходности. Впервые с 2007 года та достигла у двухлетних бумаг 4,639%, а у пятилетних – 4,506%. Фьючерсы на федеральные фонды указывали на еще большие ставки в будущем. Ни акциям, ни облигациям это хорошего не обещало.

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Отчетность почти перестала радовать инвесторов. Акции Snap падали утром более чем на 32%, завершив день в минусе на 28,1%. Компания сообщила о самом медленном росте выручки за пять лет: рекламодатели сократили расходы из-за инфляции и геополитики. Это сказалось и на других компаниях, зависимых от рекламы. Так, Pinterest дешевела на 9,8%, закрыв торги снижением на 6,4%.

Упали после публикации прибыли акции American Express (на 7,2%) и Verizon Communications (на 6,6%). К вечеру они сократили потери до 1,7% и 4,5% соответственно – и стали единственными упавшими бумагами в составе Dow Jones Industrial Average. Дело в том, что рынок вновь, как не раз бывало в последние дни, совершил резкий разворот.

День, когда ФРС остановилась

Wall Street Journal сообщила, что некоторые чиновники ФРС обеспокоены темпом повышения ставок и рисками, связанными с чрезмерным ужесточением денежно-кредитной политики. В статье Ника Тимираоса говорилось, что на ближайшем заседании ФРС чиновники «вероятно, будут обсуждать, следует ли – и как – сигнализировать о планах одобрить меньшее повышение в декабре».

Подобные обзоры в WSJ Федрезерв не раз использовал для утечек о том, что его планы меняются. И на рынке сочли, что это именно тот случай. Ведь и автор сообщения имел опыт точного попадания в цель такого рода прогнозами действий регулятора.

Но если кто-то и сомневался, то вчерашний отход ФРС от предельно «ястребиной» риторики, которой она запугивает рынок не первый месяц, тоже наводил на размышления. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что регулятор может начать замедлять темпы повышения ставки.

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При этом министр финансов Джанет Йеллен заявила, что инфляция, оказывается, еще отнюдь не встроилась в экономику США. Это тоже звучало, как предложение не слишком усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики.

Судя по статье Wall Street Journal и высказываниям Мэри Дейли, речь через неделю пойдет о повышении ставки на 75 б.п. и о ее подъеме на 50 б.п. или менее в декабре. Многие ждали большего. Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок снизил вчера вероятность подъема на 75 б.п. в декабре с 75,4% до 45,6%.

Неудивительно, что облигации перешли к росту, а основные фондовые индексы США взлетели. S&P 500 прибавил 2,37%, Dow Jones Industrial Average – 2,47%, а Nasdaq Composite – 2,31%. Это помогло им показать лучшие результаты по итогам недели с июня: 4,7%, 4,9% и 5,2% соответственно.

Дело в том, что эти события очень хорошо соотносились с ростом напряженности на рынке казначейских облигаций – как в последние дни, так и на большем горизонте. А это повышало шансы на то, что ФРС и в самом деле может умерить натиск в борьбе с инфляцией.

Основы переобувания в воздухе

На прошлой неделе Джанет Йеллен уже выражала беспокойство по поводу «потери адекватной ликвидности на рынке». Та, действительно, достигла худших уровней со времен хаоса начала пандемии. И не приходится удивляться, что в последние дни котировки казначейских облигаций так легко падали, да и вообще ходили с неприличной для бумаг такого уровня скоростью.

Индекс ликвидности государственных ценных бумаг США, рассчитываемый Bloomberg, близок сейчас к уровням с марта 2020 года, когда бегство в кеш заставило ФРС начать скупку ценных бумаг. Сейчас Федрезерв, как известно, занят обратным.

И теперь уже Казначейство обдумывает программу выкупа US Treasuries. В последний раз оно проводило такие операции с марта 2000 года по апрель 2002-го – во времена взрыва «пузыря доткомов». И на это еще надо решиться.

Но даже если обратный выкуп начнется, то не очень скоро. Так, Bloomberg вчера приводил мнение стратега Credit Suisse Джонатана Кона о том, что самая ранняя дата запуска – первый квартал 2023 года.

Риски же есть прямо сейчас. В четверг, например, стратеги Bank of America выступили с предупреждением: «Рынок казначейских облигаций хрупок и потенциально находится в шаге от проблем с функционированием, которые могут возникнуть из-за крупномасштабных принудительных продаж или внешнего сюрприза».

Они видят опасности, создаваемые оттоком из взаимных фондов, закрытием позиций хедж-фондами и сокращением плеча в некоторых стратегиях, предназначенных для диверсификации рисков по активам. ФРС тоже не страдает нарушениями зрения и нельзя исключать, что она, подобно Банку Англии в сентябре, уже даже осведомлена об именах потенциальных банкротов.

Так что у участников рынка есть основания считать, что на этот раз им не показалось – и ФРС именно, что называется, моргнула. К тому же открывается окно возможностей – с ноября инфляция в США вновь на время может стать вопросом денежно-кредитной, а не предвыборной политики.

