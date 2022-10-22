Тревожный мир в глазах Си Цзиньпина

Доклад генсека от имени ЦК КПК на съезде — это, без сомнения, важный стратегический документ, который тщательно готовится с подключением всех звеньев партийно-государственного аппарата и ведущих китайских экспертов. Однако такие политические тексты никогда не отличались глубокой проработкой деталей. Формулировки на съезде партии всегда выверены, но задают курс в самом общем виде. Это скорее тезисы для дорожной карты, идеологическое «техзадание» для последующего углубленного анализа, оценки рисков и расстановки приоритетов. И ХХ съезд КПК не стал исключением.

Статья по теме: Съезд КПК: Китай и Россия

В своем выступлении Си Цзиньпин не раз обращался к современной международной ситуации, но поименно не назвал ни одну страну, ни один региональный конфликт. Из международных организаций были перечислены ООН, ШОС, АТЭС и ВТО, и лишь про ООН были даны более-менее развернутые комментарии.

Си Цзиньпин подтвердил китайскую позицию о том, что КНР твердо отстаивает международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, а также является приверженцем международных норм, основанных на Уставе ООН. Повторением обычных для внешнеполитических заявлений оценок был заполнен соответствующий раздел доклада. Кстати, он в общей структуре занимает невысокое 14-е место из 15.

С другой стороны, атмосфера, которая нарисована в докладе — а этот документ, напомню, больше про атмосферу, чем про детали, — в целом довольно тревожная и мрачная. Во всяком случае, более мрачная, чем была зафиксирована пять лет назад в материалах XIX съезда. Этого эффекта Си Цзиньпин достигает несколькими способами.

Например, с помощью художественных образов, когда он говорит про усиление ветра, за которым может последовать яростный шторм. И отсылкой к заимствованным западным концептам, когда упоминает, что «черные лебеди» и «серые носороги» будут появляться все чаще. Есть и прямые заявления о том, что мир вступил в новый период турбулентности.

Критически важным представляется исчезновение из доклада выражения «период стратегических возможностей», традиционного для партийных съездов, начиная с XVI съезда КПК в 2002 года. Хотя о стратегических возможностях Китая Си Цзиньпин на этот раз тоже упоминает, но речь уже не идет о длительном периоде, в течение которого ветер гарантированно будет дуть в китайские паруса. Сейчас формулировка выглядит громоздко, но главное, в ней уже нет предопределенности, уверенности в стабильности и благоприятном для Китая исходе событий. Теперь она звучит так — «период сочетания стратегических возможностей, рисков и вызовов при росте неопределенных и труднопредсказуемых факторов».

Такая характеристика современного периода, в сочетании с ясно прозвучавшим на съезде приоритетом внутренней политики, наводит на мысль о том, что впереди у Китая основательное переосмысление своего глобального подъема. Отказа от глобальных амбиций не произойдет, поскольку это важный компонент стратегии возрождения китайской нации, но Китай будет более тщательно взвешивать возможные риски, вспоминая в том числе «имперское перенапряжение», которое привело к краху КПСС и СССР.

Наконец, съезд выявил дефицит концепций и даже политических формул, соответствующих «новой турбулентности». Традиционное упоминание «сообщества единой судьбы человечества», которое сложно расшифровать иностранцу, уже слабо вяжется с картиной хаотизации мировой системы. Остается много недоговоренностей, как конкретно Китай собирается утверждать идеальные и позитивные по своей сути принципы в мире, который все дальше находится и от позитива, и от идеала.

