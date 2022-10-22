В Азовском море изменился состав промысловых видов рыб

Осолонение Азовского моря, наблюдаемое с 2007 года, осложняет естественное размножение существующих промысловых видов рыб и увеличивает присутствие традиционных черноморских видов. Об этом ТАСС рассказал замруководителя Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Белоусов.

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«В условиях увеличения солености вод Азовского моря, с одной стороны, складываются неблагоприятные условия для естественного размножения и формирования запасов проходных и полупроходных рыб (лещ, тарань, судак), с другой стороны, это благоприятствует увеличению запасов некоторых морских рыб — камбалы-капкан и пиленгаса, а также креветок. Помимо этого, рост солености способствует массовым миграциям на нагул из Черного моря в Азовское барабули и черноморских кефалей, которые также являются важными объектами рыболовства», — рассказал Белоусов.

По данным Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, с начала года по 1 октября в Азовском море добыто 6854 тонны промысловой рыбы, тогда как за аналогичный период прошлого года объем был почти на треть больше — 9454 тонны. При этом специалисты ВНИРО считают, что экстренной корректировки рекомендованного объема вылова в Азовском море не требуется, сырьевая база рыболовства на 2023 год составляет более 58 тыс. тонн.

Эксперты Южного научного центра РАН отмечают, что помимо осолонения на изменение экосистемы Азовского моря влияют браконьерство и химическое загрязнение морской акватории.

Азовское море является самым мелким морем в мире, его глубина не превышает 13,5 метров. Рост солености начался в 2007-2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. Причину осолонения специалисты видят в сокращении пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.