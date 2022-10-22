В метро Москвы запустили поезд о пищевой промышленности - Овчинский

Брендированный поезд «Вкусная Москва» начал курсировать на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Пассажиры смогут познакомиться с предприятиями пищевой промышленность, а также с интересными рецептами в течение полугода. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Все рецепты, представленные в «кулинарной книге на колесах», разработаны известным шеф-поваром Константином Ивлевым.

«Более 200 столичных фабрик и заводов поставляют продукты питания практически во все регионы страны. Только за последние пять лет производство пищевой отрасли в Москве выросло на 41%. Достичь таких показателей удалось в том числе за счет активного внедрения высокотехнологичных решений, которые позволяют повышать эффективность. В новом тематическом составе московского метро будет представлено свыше 150 интересных фактов о 30 предприятиях пищевого кластера», – рассказал Овчинский.

Например, московский «Мелькомбинат №3» отправляет в магазины и пекарни до 180 тысяч тонн муки – это примерно 150 тысяч тонн хлеба. С 1950-х годов на столичном заводе плавленых сыров «Карат» работает экспериментальный цех, где в 1980 году разработали рецептуру зерненого творога. Кстати, это один из ингредиентов для рецепта, представленного в поезде, – стейка из капусты с яйцом пашот. В этом блюде также используется продукция других московских предприятий – агрохолдинга «Московский», фабрики приправ Gusly и компании Trawa.