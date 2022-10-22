В Польше начали бороться с модой на поедание мухоморов

В польских соцсетях стали модными посты на тему мухоморов. Некоторые инфлюэнсеры настоятельно рекомендуют своим подписчикам отведать ядовитых грибов и дают советы по дозировкам, чтобы можно было «контактировать с духами, богами и многим-многим другим». Врачи и власти уже забили тревогу, так как такие «эксперты» сводят на нет все усилия по просвещению грибников-любителей, пишет польское издание Bankier.

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«Я решительно против распространения в социальных сетях такого рода безответственных сообщений о мухоморах. Я присоединяюсь к мнению врачей, ученых и фармацевтов, предупреждающих об этом явлении. Эта мода мне не нравится, хотя тут дело не в каких-то личных предпочтениях. Дело в результатах исследований и в знаниях о грибах, накопленных в течение многих лет», — отметила сотрудник кафедры альгологии и микологии факультета биологии и охраны окружающей среды Лодзинского университета, доктор наук Изабела Л. Калуцкая.

Пресс-секретарь Государственных лесов Польши Михал Гжовский подчеркнул, что «безответственные инфлюэнсеры сводят на нет усилия по просвещению грибников-любителей». Пропаганду потребления мухоморов он назвал возмутительной, пояснив, что токсины, содержащиеся в грибах, не всегда дают моментальные признаки отравления, они могут накапливаться и в совокупности с другими недугами организма обеспечить со временем серьезные проблемы со здоровьем.

