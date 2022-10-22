В зоне спецоперации впервые сыграли свадьбы с участием мобилизованных

Две свадебные церемонии состоялись в донецком Шахтерске с участием мобилизованных с Сахалина военнослужащих. Власти Сахалинской области договорились с военным командованием и помогли будущим женам добраться до своих избранников в зону спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.

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«Две новые семьи создали мобилизованные сахалинцы в Шахтерске. Это первая подобная церемония в зоне проведения спецоперации. Рад, что правительству Сахалинской области удалось помочь влюбленным узаконить свои отношения. Для этого мы договорились с военным командованием и помогли будущим женам добраться до донецкого Шахтерска», — написал Лимаренко.

Первая пара — Вадим и Антонина — вместе живут уже 15 лет, у них трое детей, и они решили узаконить отношения, когда главу семьи призвали на военную службу. Вадим сейчас проходит курс лечения и планирует вернуться в строй, как только сможет. Вторая пара — Василий и Мария — планировали пожениться на Сахалине, но не успели. На торжественной церемонии со знаменательным днем от лица губернатора Сахалинской области их поздравил замглавы Шахтерска Федор Филин, пожелав молодоженам сохранить светлые чувства до конца своих дней.

«Вместе молодожены проведут день, а затем мужчины снова отправятся на защиту Родины. Поздравляю семьи с этим знаковым событием! Парням желаю победы и скорейшего возвращения домой», — добавил Лимаренко.

