Все государственные информационные системы РФ переведут на единую платформу

К 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу «ГосТех», что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и населению. Концепцию развития платформы и план необходимых мероприятий утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

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«Уже в 2023–2024 годах будут введены в эксплуатацию система управления платформой и информационная система "Госмаркет" – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений. Также будут разработаны типовые решения для обеспечения информационной безопасности, сформирован каталог цифровых сервисов и начнется процесс создания и развития государственных информационных систем непосредственно на новой платформе», — пояснили в правительстве.

В ближайшие годы будет также разработана архитектура доменов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука» и «Экология». Позже платформа пополнится новыми доменами, касающимися различных отраслей экономики и соцсферы, а все государственные информационные системы будут разрабатываться и функционировать только на этой платформе.

В правительстве напомнили, что эксперимент по переводу государственных информационных систем на платформу «ГосТех» был запущен еще в 2020 году. Его результаты послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые в дальнейшем будут регламентировать функционирование платформы.

