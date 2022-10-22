Япония решилась на ночную интервенцию

В пятницу курс доллара к японской валюте достиг максимума с июля 1990 года – 151,95 иены. В Японии в этот момент был уже глубокий вечер, да и в Лондоне трейдеры готовились отправиться на выходные. От не особенно ликвидного в такое время рынка никто ничего не ждал, и в паре USD/JPY развивалась стандартная после такого роста коррекция.

Но в Минфине и Банке Японии, как стало понятно позднее, начиналась бессонная ночь. Ровно через два часа после рекорда курс доллара к японской валюте стремительно пошел вниз. Еще в 23:35 по токийскому времени он находился на уровне 151,6 иены, а в 01:02 субботы уже достиг 146,16. Это стало самым резким его падением с пандемийного марта 2020 года.

В США еще продолжалась пятница. Японская валюта начала быстрый рост в 10:35 по нью-йоркскому времени. В течение следующих двух часов на Чикагской товарной бирже оборот фьючерсов на иены составил $25 млрд – это соответствует самому большому дневному объему с ноября 2016 года.

«Это были значительные и устойчивые продажи доллара, намного более крупные, чем мы видели ранее при попытках остановить падение иены», — сказал Bloomberg главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

На рынке, естественно, заговорили про то, что все это дело рук Минфина и Банка Японии. В сентябре он уже решался при достижении долларом отметки 145,9 иены провести первую за 24 года валютную интервенцию. На рынок было выброшено около $20 млрд, и курс ненадолго подскочил, но затем японская валюта возобновила падение.

В 1998 году интервенции Банка Японии были более результативными, но тогда в них участвовали США. Мешало теперь японцам и то, что в G7 есть договоренность: такие действия требуют неформального согласия других стран. Особенно внимательны к этому США при интервенциях против доллара. В сентябре они отнеслись к японской инициативе прохладно, но на прошлой неделе на рынке пошли слухи, что договоренность с американцами достигнута.

Теперь, по всем признакам, интервенция началась. И, судя по динамике курса и проходящим на рынке объемам, она уступает по масштабу только событиям 24-летней давности. Доллар, хотя вчера вечером и отскакивал, но не доходил даже до 147,7 иен.

«Совершенно очевидно, что Министерство финансов проводит интервенцию, продавая доллар против иены, — сказал Reuters старший валютный стратег TD Securities Мазен Исса. — Многие рассматривали 150 как ключевой уровень, на котором они увидят какое-то вмешательство. Они позволили курсу подняться почти до 152, но зато их вмешательство произошло в очень неликвидное время, когда Лондон уже собирался домой на выходные. Кажется, это специально задумано, чтобы причинить как можно больше боли спекулянтам».

Тем не менее официальных подтверждений интервенции со стороны японских властей не последовало. Министерство финансов Японии, как сообщает Reuters, отказалось от комментариев. Что, впрочем, свидетельствует хотя бы о том, что там не спят. Однако позднее Nikkei со ссылкой на источник сообщил, что Япония действительно вмешалась, купив иену и продав доллары.

Но едва ли интервенция остановит дальнейшее ослабление иены, потому что та падает на фундаментальных факторах, главный из которых – растущая разница в ставках с остальным миром. Для укрепления японской валюты нужно серьезно корректировать денежно-кредитную политику, на что власти пока не готовы.

«В настоящее время проблема с валютными интервенциями заключается в том, что, хотя они и истощают рынок иены, интервенции Банка Японии на рынке облигаций увеличивают ликвидность иены, — заявил Bloomberg главный международный стратег Deutsche Bank Алан Раскин. – Чтобы иметь многонедельное или многомесячное влияние, валютная интервенция нуждается в поддержке со стороны фундаментальных факторов – например, в изменении ставок в США либо в Японии».

