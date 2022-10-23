Акция недели: «Полюс» вырос вопреки падению золота

По итогам этой недели Индекс МосБиржи прибавил 4,75% и лучший результат в его составе показали акции «Полюса». Бумаги крупнейшего производителя золота в России росли ежедневно в течение пяти дней подряд, прибавив в итоге 22,21% по сравнению с закрытием прошлой пятницы.

До этого акции «Полюса» падали с сентября на фоне не сбывшихся надежд рынка на дивиденды и затяжного падения котировок золота на мировом рынке. Но в понедельник эти бумаги, напротив, поддержал резкий отскок цен на драгметалл. А когда падение золота возобновилось, пришли новости от государства.

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В Совете Федерации прошло совещание «Актуальные вопросы государственного регулирования оборота золота в условиях санкционного давления». В нем, помимо сенаторов, приняли участие сенаторы РФ, представители Минприроды, Банка России, Минфина, Минэкономразвития и экспертного сообщества.

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Там, среди прочего, обсудили лишение Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (LBMA) российских аффинажных заводов статуса «надежного поставщика» (Good Delivery) и прекращение продажи банками российского золота на биржах недружественных стран. Золотодобывающие компании из-за этого стали испытывать трудности в процессе реализации добытого ими драгоценного металла.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что традиционно российские коммерческие банки были основными покупателями золота. «Введение Центробанком России дисконта в совокупности с высокими расходами золотодобывающих предприятий не позволяют им сохранять уровень доходности на прежнем уровне, – сказал он. – Себестоимость добычи существенно увеличилась за счет роста практически всех статей расходов».

Глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба заявил, что к концу года многие представители отрасли могут выйти на отрицательную рентабельность, а ряд компаний остановит работу. Это были плохие новости, но при этом было отмечено, что все это не касается «Полюса», так как у него самая низкая себестоимость добычи в мире.

А затем директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Юлия Гончаренко сообщила и хорошие новости. По ее словам, российские аффинажные заводы совместно с МИДом и Минпромторгом ведут переговоры о получения доступа к торгам на Шанхайской бирже золота. «Фактически сейчас эта процедура идет и завершается», - заявила она.

Между тем статус члена Шанхайской биржи золота уже имеют российские банки ВТБ, «Открытие» и Сбербанк, а также Национальный клиринговый центр (НКЦ) «Московской биржи». В сумме это решает часть проблем золотодобытчиков. Так что акции «Полюса» ускорили рост.

Через день правительство РФ своим распоряжением разрешило Минпромторгу в течение года – с 25 октября 2022 по 25 октября 2023 года – выдавать крупным компаниям, добывающим драгметаллы генлицензии на экспорт золота в сплаве «Доре». Одна компания может экспортировать до 25 тонн. Это поддержало бумаги золотодобытчиков.

А в пятницу и котировки золота на мировом рынке достигли локального «дна», вновь резко подскочив. И акциям «Полюса» ничего не оставалось, кроме как стать лидером роста на этой неделе.